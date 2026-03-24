  3. Алекс Сандро отпадна от състава на Бразилия за мачовете с Франция и Хърватия

Алекс Сандро отпадна от състава на Бразилия за мачовете с Франция и Хърватия

Алекс Сандро, който в момента е футболист на Фламенго, се контузи в шампионатен мач в неделя и ще пропусне контролите на националния тим на Бразилия срещу Франция на 26 март в Бостън и срещу Хърватия на 31 март в Орландо, съобщиха от федерацията, цитирана от АФП.

За да замени левия защитник селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти прати повиквателна на играча на Крузейро Каики.

Алекс Сандро е получил мускулна контузия в задната част на лявото бедро през първото полувреме на мача на Фламенго срещу Коринтианс.

Неговото отсъствие се прибавя към това на вратаря на Ливърпул Алисон, който бе заменен в състава то Уго Соуза от Коринтианс.

Тези мачове в САЩ са част от подготовката на тима на Бразилия за Световното първенство, което ще се проведе между 11 юни и 19 юли в САЩ, Мексико и Канада, а тимът е в Група "С" в компанията на Мароко, Хаити и Шотландия.

Мбапе: Много лъжи се изговориха за моята контузия

Пропадна трансферът на американски нападател във Фулъм

Оцелул и Желев с втора загуба в битката за оцеляване

Мемфис Депай е под въпрос за мачовете на Нидерландия

Защитник на Марсилия отпадна от сметките на Аржентина за предстоящите контроли

Марк Бернал: Дори чорапа не можех да си обуя сам, а сега вкарвам голове за Барселона

Котев: Това е шанс за младите

Още един отпадна от състава на България за мачовете в Индонезия

От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

Рекорден бюджет на БФ Волейбол

Лора Христова се завърна в България: С труд и постоянство всичко се постига!

Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

