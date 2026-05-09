Шевалие може да отпътува към Ливърпул

Ливърпул вижда Люка Шевалие от Пари Сен Жермен като заместник на врататря си Алисон Бекер, твърди журналистът Екрем Конур на неговата страница в социалните мрежи X.

Според източника, 24-годишният футболист може да напусне европейските клубни шампиони, като още през април се появи информация, че Шевалие е недоволен от статута си на втори избор. Той трябваше да наследи под рамките на вратата Джанлуиджи Донарума, но все по-често като титуляр се налага руснакът Матвей Сафонов.

По-рано се появиха информации за евентуален трансфер на Алисон в Ювентус, като тезата, че един от ключовите играчи на “Анфийлд” още от времето на Юрген Клоп ще напусне града на Бийтълсите също се засилват с приближаването на края на сезона.

Сафонов подписа с Пари Сен Жермен през лятото на 2025 г., а настоящият му договор с клуба е до лятото на 2030 г. Според информация в портала Transfermarkt, пазарната му стойност е 30 милиона евро.

