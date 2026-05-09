  Sportal.bg
  2. Ливърпул
  Шевалие може да отпътува към Ливърпул

Шевалие може да отпътува към Ливърпул

  • 9 май 2026 | 05:43
Ливърпул вижда Люка Шевалие от Пари Сен Жермен като заместник на врататря си Алисон Бекер, твърди журналистът Екрем Конур на неговата страница в социалните мрежи X.

Според източника, 24-годишният футболист може да напусне европейските клубни шампиони, като още през април се появи информация, че Шевалие е недоволен от статута си на втори избор. Той трябваше да наследи под рамките на вратата Джанлуиджи Донарума, но все по-често като титуляр се налага руснакът Матвей Сафонов.

По-рано се появиха информации за евентуален трансфер на Алисон в Ювентус, като тезата, че един от ключовите играчи на “Анфийлд” още от времето на Юрген Клоп ще напусне града на Бийтълсите също се засилват с приближаването на края на сезона.

Сафонов подписа с Пари Сен Жермен през лятото на 2025 г., а настоящият му договор с клуба е до лятото на 2030 г. Според информация в портала Transfermarkt, пазарната му стойност е 30 милиона евро.

ПСЖ и Енрике са пред удължаване на договора

Серия Б приключи - Антов и Монца са в плейофите за елита, Специя и Христов изпаднаха

Драма до края! Леванте се вдигна след два гола пасив и направи още по-люта битката на дъното

Минимална победа запази надеждата жива за Ланс и потопи Нант в Лига 2

Торино обърна Сасуоло в мач без значение

Айнтрахт преклони глава пред Дортмунд в здрав мач и остана извън зона "Европа"

Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

Пак без чудо в Бистрица! ЦСКА втори след 5 от 5 срещу ЦСКА 1948

Монтана продължава борбата за спасение с важен сблъсък на "Огоста"

Янев със съвет към БФС и скочи на критиците: Работата в клуба не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат

Локомотив (Пд) отново би Арда, ВАР с ключови намеси

Петима от ЦСКА пропускат следващия мач срещу ЦСКА 1948, Джеймс Ето'о аут и за дербито с Левски

