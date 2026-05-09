Драма до края! Леванте се вдигна след два гола пасив и направи още по-люта битката на дъното

  • 9 май 2026 | 01:36
Отборът на Леванте изкова геройски обрат за жизненоважната победа с 3:2 срещу тима на Осасуна в мач от 35-ия кръг на испанската Ла Лига. Новакът в елита изоставаше с два гола след неприятно начало, в което Жереми Толян си вкара автогол в 3-тата минута, а Анте Будимир покачи в 11-тата минута. Две попадения за отрицателно време обаче върнаха Леванте, след като Виктор Гарсия се разписа в 35-ата и 37-ата минути. Непосредствено преди почивката пък Серхио Ерера от Осасуна бе изгонен и това даде големи надежди на домакините, които вкараха трето попадение в 90-ата минута, когато се разписа и Карл Ета Ейонг.

Така новаците останаха в битката за оцеляване и се доближиха на точка от първия над чертата Севиля, който обаче през уикенда тепърва ще играе с Еспаньол. Иначе борбата за оставане в елита е повече от люта, тъй като разликата между 12-тия Валенсия и 19-ия Алавес преди изиграването на останалите срещи от кръга е едва три точки. Междувременно поражението попречи на Осасуна да се изкачи поне временно в зона “Европа”, като и тук спорът е изключително заплетен, тъй като шестият Селта води с 5 точки пред 11-тия Райо Валекано.

