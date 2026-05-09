Торино обърна Сасуоло в мач без значение

Отборът на Торино победи тима на Сасуоло с 2:1 в откриващия мач от 36-ия кръг на италианската Серия А. Двубоят не бе от никакво значение и за двата тима, тъй като два кръга преди края те се намират в средата на таблицата и нито са застрашени от изпадане, нито имат шанс за европейски излаз. За Сасуоло това е първи сезон обратно в групата на майсторите на Ботуша.

Гостите от Сасуоло успяха да поведат след нулево първо полувреме в 51-вата минута, когато Кристиан Торствед вкара.

В средата на втората част дойде времето и за обрата. Тогава в 66-ата минута Джовани Симеоне изравни резултата, а само четири минути по-късно, в 70-ата, “биковете” стигнаха до победното попадение благодарение на Маркус Педерсен.

В последните два кръга на шампионата Торино гостува на Каляри и приема Ювентус, докато Сасуоло е домакин на Лече и гост на Парма. Срещите са в две последователни недели - на 17-и и 24-и май.