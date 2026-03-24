Бивша №2 в света изля душата си: Имам чувството, че ще експлодирам, чувствам се изгубена

Паула Бадоса някога беше сред водещите имена в професионалния тенис, но постепенно се свлича надолу. Бившата №2 в света вече е на ръба на топ 100 и изля сърцето си след поредното ранно отпадане, този път в Маями.

"Страх, проклет страх. Ужасно е. Понякога имам чувството, че не мога да контролирам гласовете в ума си. Емоциите са завладяващи и имам чувството, че ще експлодирам. Обземат ме съмнения и се чувствам изгубена в море от емоции“, започва тя своята изповед в Инстаграм, където има нас над 1,3 милиона последователи. "Има дни, в които се чувствам достатъчно силна, и други, в които планината ми се струва твърде висока. И се чудя дали ще мога да се справя“, продължава Бадоса

Превръщане на болката в сила

Хората, които след горните думи си мислят, че едва 28-годишната тенисистка вече се е отказала да се бори, обаче грешат. Носителката на четири WTA титли продължава напред: „Мисля, че ще успея. Защото ако има нещо, което ме определя, то е, че винаги се изправям отново. Превръщам болката в сила, нали така?“

"Искам да бъда запомнена"

"Този път трябва да е различно, казва Бадоса, която през последните години често споделяше емоциите си със света след контузии и открити съмнения относно способностите си. - Едно нещо знам със сигурност: винаги ще давам всичко от себе си. Ще направя каквото мога, въпреки че все още не съм в най-добрата си форма, но също така знам, че тази версия все още е в мен. Няма да бъда запомнена с най-много титли, но искам да бъда запомнена с тези моменти. За да покажа, че Паула се справи."

"Продължавам напред"

„Ето защо все още съм тук, защото отново ще докажа, че мога да преодолея това“, завършва тя. „Ще бъде много трудно, но обещавам, че ще продължа, докато не успея. И дори ако сега нещата не вървят добре и има хиляди мнения... аз продължавам напред.“