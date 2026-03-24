Синя доминация: Бала №1 за февруари, Костадинов - играч на 26-ия кръг
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Бивша №2 в света изля душата си: Имам чувството, че ще експлодирам, чувствам се изгубена

Бивша №2 в света изля душата си: Имам чувството, че ще експлодирам, чувствам се изгубена

  • 24 март 2026 | 11:38
  • 350
  • 0
Бивша №2 в света изля душата си: Имам чувството, че ще експлодирам, чувствам се изгубена

Паула Бадоса някога беше сред водещите имена в професионалния тенис, но постепенно се свлича надолу. Бившата №2 в света вече е на ръба на топ 100 и изля сърцето си след поредното ранно отпадане, този път в Маями.

"Страх, проклет страх. Ужасно е. Понякога имам чувството, че не мога да контролирам гласовете в ума си. Емоциите са завладяващи и имам чувството, че ще експлодирам. Обземат ме съмнения и се чувствам изгубена в море от емоции“, започва тя своята изповед в Инстаграм, където има нас над 1,3 милиона последователи. "Има дни, в които се чувствам достатъчно силна, и други, в които планината ми се струва твърде висока. И се чудя дали ще мога да се справя“, продължава Бадоса

Превръщане на болката в сила

Хората, които след горните думи си мислят, че едва 28-годишната тенисистка вече се е отказала да се бори, обаче грешат. Носителката на четири WTA титли продължава напред: „Мисля, че ще успея. Защото ако има нещо, което ме определя, то е, че винаги се изправям отново. Превръщам болката в сила, нали така?“

"Искам да бъда запомнена"

"Този път трябва да е различно, казва Бадоса, която през последните години често споделяше емоциите си със света след контузии и открити съмнения относно способностите си. - Едно нещо знам със сигурност: винаги ще давам всичко от себе си. Ще направя каквото мога, въпреки че все още не съм в най-добрата си форма, но също така знам, че тази версия все още е в мен. Няма да бъда запомнена с най-много титли, но искам да бъда запомнена с тези моменти. За да покажа, че Паула се справи."

"Продължавам напред"

„Ето защо все още съм тук, защото отново ще докажа, че мога да преодолея това“, завършва тя. „Ще бъде много трудно, но обещавам, че ще продължа, докато не успея. И дори ако сега нещата не вървят добре и има хиляди мнения... аз продължавам напред.“

Пегула и Рибакина си осигуриха нова среща след експресни победи в Маями

Пегула и Рибакина си осигуриха нова среща след експресни победи в Маями

  • 24 март 2026 | 09:46
  • 483
  • 0
Синер се разправи с Муте и подобри постижение на Джокович

  • 24 март 2026 | 06:33
  • 3551
  • 0
Виктория Мбоко елиминира Мира Андреева в Маями

  • 23 март 2026 | 22:12
  • 2139
  • 3
Медведев и Оже-Алиасим приключиха в третия кръг в Маями

  • 23 март 2026 | 20:57
  • 2170
  • 0
Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл в Ираклион

  • 23 март 2026 | 19:55
  • 1002
  • 0
Ига Швьонтек се раздели с треньора си след ранното отпадане в Маями

  • 23 март 2026 | 19:00
  • 1056
  • 0
Гледайте на живо! Бала и Костадинов обраха индивидуалните награди

  • 24 март 2026 | 11:32
  • 1861
  • 7
Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

  • 24 март 2026 | 11:09
  • 6233
  • 2
Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

  • 24 март 2026 | 09:54
  • 4478
  • 8
Калоян Божков преди евроквалификациите: Не сме фаворити, но можем да изненадаме

  • 24 март 2026 | 08:58
  • 3698
  • 3
Тежко гостуване за Везенков и компания в Евролигата тази вечер

  • 24 март 2026 | 07:11
  • 4289
  • 6
Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

  • 24 март 2026 | 07:38
  • 3107
  • 0