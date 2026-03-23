  3. Олимпийската шампионка Сифан Хасан ще пропусне Лондонския маратон заради контузия

Олимпийската шампионка Сифан Хасан ще пропусне Лондонския маратон заради контузия

  • 23 март 2026 | 18:26
Олимпийската шампионка Сифан Хасан ще пропусне Лондонския маратон заради контузия

Олимпийската шампионка от Нидерландия Сифан Хасан се оттегли от Лондонския маратон поради контузия в ахилеса, съобщиха организаторите на състезанието, цитирани от агенция Reuters.

Победителката от 2023 година, която получи травмата по време на тренировка преди шест седмици, реши да се оттегли след изтощителния сезон през 2025-а, през който участва в няколко големи маратона.

„Надявах се контузията да отшуми, но с напредването на тренировките стана ясно, че не съм в състояние да се подготвя на нивото, което очаквам от себе си“, коментира Хасан.

„За да се състезаваш на подобно ниво, трябва да си в перфектна форма. Трябва да слушам тялото си и да се съсредоточа върху правилното възстановяване“, добави тя.

33-годишната Сифан Хасан е сред най-титулуваните бегачки на дълги разстояния в историята, с три олимпийски златни медала. На Игрите в Париж през 2024-а тя спечели маратона с олимпийски рекорд, добавяйки златото към титлите си на 5000 и 10 000 метра от Токио.

Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

Саръбоюков пред Sportal.bg: Медалът е една сбъдната мечта, само резултатът ме разочарова

Треньорът на Саръбоюков: Божидар беше подготвен за много по-добър резултат

Добромир Карамаринов награди с бронзовия медал Божидар Саръбоюков

Георги Павлов: Продължавай смело напред, Божка, цяла България се гордее с теб!

Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

