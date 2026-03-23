FOKUS на Георги "Jorko" Митев с блестящо начало и гарантирани плейофи в Рига

Младият български талант в Counter-Strike Георги "Jorko" Митев и отборът му FOKUS започнаха ударно турнир в латвийската столица Рига - Urban Riga Open Season 3, след като победиха в първите си три мача и се класираха начело на своята група.

Родният снайперист и компания постигнаха три победи, с което поведоха в група "А". Те победиха GAMERHARMONY с 13-8, FOKUS REALITY с 13-6 и амбициозния френски проект 3DMAX с 13-10.

will the real FOKUS please stand up pic.twitter.com/HYmy4X9GSQ — FOKUS CS (@fokusclancs) March 23, 2026

По този начин те си гарантираха участие в четвъртфиналите на турнира срещу някой от класиралите се втори от другите три потока.

