FOKUS на Георги "Jorko" Митев с блестящо начало и гарантирани плейофи в Рига

Младият български талант в Counter-Strike Георги "Jorko" Митев и отборът му FOKUS започнаха ударно турнир в латвийската столица Рига - Urban Riga Open Season 3, след като победиха в първите си три мача и се класираха начело на своята група.
Родният снайперист и компания постигнаха три победи, с което поведоха в група "А". Те победиха GAMERHARMONY с 13-8, FOKUS REALITY с 13-6 и амбициозния френски проект 3DMAX с 13-10.
По този начин те си гарантираха участие в четвъртфиналите на турнира срещу някой от класиралите се втори от другите три потока.
