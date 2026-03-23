Временният треньор на Кьолн има шанс да получи поста за постоянно

Временният треньор на Кьолн Рене Вагнер може да получи поста за постоянно, ако задържи клуба в Бундеслигата. Доскорошният наставник Лукаш Квасньок беше уволнен в неделя след равенство 3:3 при домакинството срещу Борусия (Мьонхенгладбах), което остави „козлите“ в дъното на класирането и в серия от седем мача без победа при оставащи седем кръга.

Кьолн остана без треньор

Помощник-треньорът Вагнер получи възможността да заеме овакантената позиция преди двуседмична международна пауза и преди следващия мач на Кьолн срещу Айнтрахт (Франкфурт).

„Ако не мислех за това, нямаше да вземем подобно решение. Имаме пълно доверие в Рене. Абсолютно съм убеден в техническите му познания. Той е много умен човек", каза спортният директор Томас Кеслер.

René Wagner übernimmt ab sofort interimsweise die Verantwortung für die FC-Profis.



Das sagt Wagner zu seiner neuen Rolle 👉 https://t.co/OLackjaV8b#effzeh pic.twitter.com/BUcm3kn5HK — 1. FC Köln (@fckoeln) March 22, 2026

Бившият помощник-треньор на Унион (Берлин) и Хамбургер ШФ ще бъде подкрепен от опитния 66-годишен Армин Ройтерсхан, който преди това водеше Нюрнберг в германския елит и беше асистент в няколко клуба.

Двукратният шампион в Бундеслигата се стреми да избегне осмо изпадане в клубната си история. Кьолн се изкачи от втора дивизия миналия сезон въпреки треньорските рокади към края на кампанията. Квасньок беше привлечен след като впечатли с работата си във втородивизионния Падерборн, но според съобщения в германски медии не е спечелил на своя страна футболистите и феновете на тима.