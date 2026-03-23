  Временният треньор на Кьолн има шанс да получи поста за постоянно

Временният треньор на Кьолн има шанс да получи поста за постоянно

Временният треньор на Кьолн Рене Вагнер може да получи поста за постоянно, ако задържи клуба в Бундеслигата. Доскорошният наставник Лукаш Квасньок беше уволнен в неделя след равенство 3:3 при домакинството срещу Борусия (Мьонхенгладбах), което остави „козлите“ в дъното на класирането и в серия от седем мача без победа при оставащи седем кръга.

Кьолн остана без треньор

Помощник-треньорът Вагнер получи възможността да заеме овакантената позиция преди двуседмична международна пауза и преди следващия мач на Кьолн срещу Айнтрахт (Франкфурт).

„Ако не мислех за това, нямаше да вземем подобно решение. Имаме пълно доверие в Рене. Абсолютно съм убеден в техническите му познания. Той е много умен човек", каза спортният директор Томас Кеслер.

Бившият помощник-треньор на Унион (Берлин) и Хамбургер ШФ ще бъде подкрепен от опитния 66-годишен Армин Ройтерсхан, който преди това водеше Нюрнберг в германския елит и беше асистент в няколко клуба.

Двукратният шампион в Бундеслигата се стреми да избегне осмо изпадане в клубната си история. Кьолн се изкачи от втора дивизия миналия сезон въпреки треньорските рокади към края на кампанията. Квасньок беше привлечен след като впечатли с работата си във втородивизионния Падерборн, но според съобщения в германски медии не е спечелил на своя страна футболистите и феновете на тима.

Клубът на Петко Христов изгони Донадони и върна предишния треньор

