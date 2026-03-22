Кьолн остана без треньор

  • 22 март 2026 | 22:56
  • 337
  • 0
Елитният германски Кьолн уволни старши треньора Лукаш Квасньок, след като серия от седем мача без победа на отбора го остави точно пред зоната на изпадащите в Бундеслигата, съобщиха германските медии.

В изявление Кьолн информира, че равенството 3:3 в събота с Борусия (Мьонхенгладбах) в дербито на Рейн е било последната капка за Квасньок и неговия помощник Франк Каспари. Клубът обяви, че бившият помощник-треньор Рене Вагнер поема временно треньорския пост за оставащите седем мача от сезона.

„Просто не сме събрали достатъчно точки - това е реалността. На този фон, след интензивен анализ, решихме да освободим Лукаш“, каза управляващият директор Томас Кеслер.

Квасньок се присъедини към Кьолн от Падерборн миналото лято и имаше договор до 2028 г. Неговият отбор беше елиминиран от Купата на Германия от Байерн (Мюнхен) и спечели 26 точки в 27 мача в Бундеслигата.

„Ще направя всичко по силите си, за да гарантирам, че ще останем в Бундеслигата“, каза Вагнер.

