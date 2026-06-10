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Саудитска Арабия и Сенегал с нулево реми

  • 10 юни 2026 | 04:07
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Саудитска Арабия и Сенегал с нулево реми

Отборите на Саудитска Арабия и Сенегал не успяха да излъчат победител в срещата помежду си, играна на стадион "Тойота Фийлд" в Сан Антонио. Двубоят остана без голове и разочарова феновете по трибуните - 0:0.

И двата тима имаха своите шансове да измъкнат победата, но не се възползваха от тях. Играчите на Саудитска Арабия могат повече да съжаляват, че не взеха нещо от този мач, тъй като имаха по-добрите възможности, но им липсваше повече концентрация и точност пред гола.

Сенегал пък завърши срещата в намален състав. Нападателят Николас Джаксън бе изгонен от терена след два жълти картона, получени в рамките на две минути, последвани и от задължителния червен такъв.

Това бе последна проверка и за двата тима преди началото на Световното първенство. Първият мач на Саудитска Арабия на Мондиала е срещу Уругвай на 16 юни, докато Сенегал открива кампанията си в същия ден срещу Франция.

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