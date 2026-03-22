Валенсия взе скалпа на нов пряк претендент и се движи уверено към оцеляването

Отборът на Валенсия продължи възхода си, записвайки четвърта победа в последните си шест мача, след като надделя като гост с 2:0 срещу тима на Севиля в мач от 29-ия кръг на испанската Ла Лига. По този начин “прилепите” успяха да се отдалечат на седем точки от зоната на изпадащите, докато андалусийци вече имат само три пункта преднина спрямо тройката на дъното. Това бе и трета поредна среща, в която севилци не успяха да победят.

Гостите нанесоха своя удар в края на първото полувреме. За първи път това се случи в 38-ата минута, когато Ларжи Рамазани стреля, а след него Уго Дуро довърши започнатото. След това главният съдия Виктор Гарсия назначи дълго продължение от шест минути, в което домакините имаха териториално предимство, но стигнаха единствено до по-опасно центриране чрез Акор Адамс, което обаче никой не успя да засече. Така се стигна до предпоследната, 5-а минута на добавеното време и Рамазани този път собственоръчно прати топката във вратата, пазена от Одисеас Влаходимос.

След почивката андалусийци имаха няколко шанса да върнат интригата, но най-активният на терена за тях Бернал нямаше куража да нанесе решаващия удар, когато се откриваше в стрелкова позиция. След като тези опити от игрови ситуации не сработиха, дойдоха възможностите и от статични положения, като четвърт час преди края Столе Димитриевски направи решаващото спасяване. В петата минута на продължението дойде и най-чистата възможност, когато Батиста Менди засече подаване и стреля от движение, а стражът Димитриевски отново опази вратата си, въпреки че до края оставаха секунди и дори при попадение “прилепите” пак щяха да приберат пълния комплект от точки.

Битката на дъното продължава да е изключително свирепа, а в оставащите девет кръга от Ла Лига тепърва предстои да се разплете интригата относно това кой точно ще потъне във втория ешелон. Сега предстои пауза за заключителните репетиции на националните отбори преди Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, а непосредствено след нея Севиля ще срещне още един пряк конкурент на дъното в лицето на новака Овиедо. Техният сблъсък е на 5-и април (неделя) от 19:30 часа българско време, като в същия ден, но малко по-рано от 17:15 часа Валенсия посреща Селта.