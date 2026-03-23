Калчев и Механджийски: Срамно е в София да няма закрито съоръжение за плажен волейбол

Най-добрите български състезатели в плажния волейбол Димитър Калчев и Димитър Механджийски приключиха първия си подготвителен лагер в Бразилия преди началото на сезона.

Калчев и Механджийски дадоха специално интервю за BGvolleyball.com, в което споделиха впечатленията си от южноамериканската страна, условията за практикуване на спорта, както и за предстоящото през следващите месеци. Двамата говориха и за работата си с треньора им - бившия национал Константин Митев и заниманията с бразилския специалист Адриано Тикао.

Приключихте лагера си в Бразилия. С какви впечатления се завръщате на родна земя?

Димитър Калчев: Бразилия беше едно незабравимо преживяване. Успяхме да се докоснем до най-високото ниво на играта и да видим как го правят най-големите. 3 седмици отлетяха като 3 дни.

Димитър Механджийски: Беше нещо необходимо за нас. Върнахме се само с позитиви от него и още по-мотивирани.

Какво бе за вас да се учите от най-добрите?

Димитър Калчев: Много интересен и ценен опит бъдем там с Адриано Тикао, както и да тренираме с доста на брой двойки с различен стил на игра.

Димитър Механджийски: Беше една сбъдната мечта, да имаме възможност да тренираме с най-добрите в нашия спорт. Разбира се това беше и безценен опит, да видим на какво ниво сме спрямо тях и към какво трябва да се стремим.

Освен със страхотни състезатели, Бразилия разполага и отлични бази и условия за развитие.

Димитър Калчев: На втората ни седмица там имаше турнир от бразилската верига, като финал играха Джордж/Саймън срещу Евандро/Артур. Те, заедно със следващите поне 10 двойки в първенството им държат едно убийствено ниво и е удоволствие да ги гледаш на живо. Това говори много за отношението на хората към плажния волейбол, за федерацията им и за начина им на работа. Плажовете са осеяни с кортове и хора играят от сутрин до вечер.

Димитър Механджийски: Плажният волейбол наред с футбола са национални спортове там. Цялата плажна ивица в града, в който бяхме беше изпълнена с волейболни игрища, а те бяха пълни от сутрин до вечер. Това е една сериозна предпоставка да се обръща по-сериозно внимание на спорта и развиването му до световно ниво.

Константин Митев: Ето как Калчев и Механджийски могат да се класират за Олимпийските игри в ЛА 2028

Всичко това обаче няма значение без треньорите. Как ви повлия досега с такива специалисти?

Димитър Калчев: Работата с Адриано Тикао ни беше от полза. Понеже това беше първо стъпване на плаж за тази година, започнахме с доста встъпителни упражнения, за да свикнем с топката, вятъра и температурите. С течение на лагера започнахме да навлизаме в игрова фаза, като имахме доста двойки за спаринг.

Димитър Механджийски: Положително разбира се. Вече се вижда напредък и промяна в играта ни.

Ставайки дума за треньори - от неотдавна за вашата подготовка се грижи Коце Митев. Как върви работата с него?

Димитър Калчев: Работата с него е страхотна. Той е човек, който може да те накара да изцедиш всичко от себе си и при това да го направиш с удоволствие. Има интересен и аналитичен поглед над играта, което със сигурност ще ни бъде от полза.

Димитър Механджийски: Страхотно. Много сме доволни от неговите методи на тренировка. Удоволствие е да работим заедно.

Как се стигна до сътрудничеството с него?

Димитър Калчев: Чухме се, поговорихме, нищо вълнуващо.

Димитър Механджийски: И двете страни имахме нужда една от друга за развитие - ние в нашата сфера и той в неговата. Накрая остана да уточним подробностите и нещата се случиха.

Към Димитър Калчев: Какво означава за теб това той да е твой треньор, след като преди сте били съотборници?

Комуникацията, която сме изградили с него през годините, само помага за работата заедно. Умеем, както да сме приятели извън тренировъчния процес, така и да превключим на работен режим по време на тренировка.

На какъв етап е подготовката ви?

Димитър Калчев: На третата седмица в Бразилия смятам да кажа, че бяхме на едно прилично ниво, близко до миналогодишното си. В момента времето в София не ни позволява да стъпим на пясък и тренираме само физика. Влизането във форма е много трудно, понеже или трябва да си постоянно в чужбина, което е свързано с големи разходи, или да чакаш да се стопли тук. Надяваме се скоро в София да има закрито съоръжение за плажен волейбол, понеже е чист срам до ден днешен да няма такова.

Димитър Механджийски: Все още работим здраво във фитнеса. Студеното време не ни дава възможност да тренираме пълноценно на пясък в момента, но ще бъдем готови за сезона, който за нас започва през май месец.

Какво предстои в следващите месеци?

Димитър Калчев: Вероятно ще направим лагер в Турция заедно с турския национален отбор, както и някои руски двойки. Първото ни състезание е на 10 май - Лига на нациите.

Димитър Механджийски: Още един тренировъчен лагер и много много тренировки, турнири и мачове до края на октомври.

Амбициите ви за новия сезон?

Димитър Калчев: Надявам се да сме здрави и да продължим да надграждаме. Резултатите ще дойдат.

Димитър Механджийски: За първа година влизаме с много добра подготовка за сезона, също така и с треньор. Амбициите са ни доста по-големи от миналогодишните.