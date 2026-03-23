  Две поредни поражения костваха работата на Костов в Казахстан

  • 23 март 2026 | 13:44
  • 1005
  • 0
Българският треньор Николай Костов вече не е треньор на казахстанския Актобе, след като тимът претърпя две поредни поражения, съобщават медиите в страната.

Новината за уволнението на Костов беше разпространена от сайта asnews.kz, а след това и от други медии.

Според sportarena.kz, Костов в момента е в Астана и именно там ще има последна среща с управата на клуба, след която ще бъдат уточнени и детайли по раздялата.

В Актобе, който е един от най-стабилните във финансово отношение отбори в Казахстан, се подвизава бившият футболист на Манчестър Юнайтед Луиш Нани, както и бившият защитник на Бохум (Германия), Динамо Москва и Шахтьор (Донецк) Иван Ордец. Там играе и Пабло Алварес, познат в българското първенство от периода си в Черно море.

Актобе стартира с убедителното 4:1 над Тобол (Костанай), но след това загуби с 0:1 от Кайрат и с 1:4 от Елимай (Семей).

