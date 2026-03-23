Tomorrowland Winter: най-популярното подгряващото парти преди Тур дьо Франс

Когато говорим за Алп Дюез, иде реч за едно от легендарните места във Френските Алпи, притегателна зона за туристите както през зимата, така и през лятото. Хиляди скиори и сноубордисти се отправят към този планински курорт по време на “белите” месеци от година.

А Алп Дюез (Alpe d'Huez) освен това е и едно от ключовите места в колоездачния свят. Феновете на този спорт и любителите на залози за колоездене знаят, че става дума за връзката на това място с Тур дьо Франс. Когато в разгара на лятото настъпи време за Обиколката на Франция, излиза с множество опции около състезанието, включително и етапите, които са свързани с Алп Дюез.

Дългосрочен пазар за победител има и сега, като напълно логично за фаворит е сочен актуалният властелин в Тура Тадей Погачар. През тази година легендарният баир е включен в състезанието (при това с два финала!) - за първи път от 2022 г., там ще са два от ключовите етапи, а това означава, че отново ще привлече на място стотици хиляди фенове на колоезденето. И емоцията отново ще достига до небесата.

А купонът там стартира много по-рано.

Това е благодарение на Tomorrowland Winter - един от най-популярните и интересни зимни фестивали в Европа. През 2026 г. събитието продължава цяла седмица (21-28 март), като се превръща и в своеобразно изпращане на сезона на зимните спортове. Форумът обаче е насочен колкото към забавленията по пистата, така и с любовта към музиката, особено в електронното направление.

Фестивалът стартира преди 7 години

Това събитие се провежда за първи път през 2019 г., като се явява продължение на оригиналната идея - фестивалът Tomorrowland в Белгия, недалеч от брега на Атлантическия океан. Този форум стартира още през 2005 г., като концепцията за лятно парти с EDM, техно и хаус привлича стотици хиляди в близост до Антверпен.

Концепцията се разраства в други зони и други сезони, за да се стигне и до премиерата на Tomorrowland Winter.

Това начинание обаче е поставено пред много силно предизвикателство веднага след старта заради ковид пандемията. Но организаторите стискат зъби и подновяват идеята във Френските Алпи през 2022 г., за да стане тя неизменна част от програмата на Алп Дюез и досега.

Сезонът приключва, но купонът тепърва започва

В края на март любителите на ските и сноуборда знаят, че вече за последен път се пускат по любимите писти. Но сбогуването със зимния сезон съвсем не означава край на активността около Алп Дюез. Така или иначе този планински курорт е встрани от календара на Световната купа по алпийски дисциплини в последно време, но пък спортът тук далеч не се ограничава само със снежните дисциплини.

Това великолепно място в западната част на Алпите се намира по пътя на едни от най-важните колоездачни маршрути. Велосипеди се карат дори по време на Tomorrowland Winter, въпреки че самият фестивал не е свързан с този спорт. Истинската колоездачна активност стартира няколко седмици по-късно. Sarenne Snow Bike е още едно изпращане на зимата, но и открехва вратата на шоу на две колела - спускането по сняг с маунтинбайк е насрочено през втората на април, като вече е традиционно събитие за района.

Митичното изкачване на Алп Дюез

Това събитие в началото на юни разнася името на френския планински курорт и в света колоездачите. Става дума за легендарно състезание по изкачване на шосето до върха при денивелация от 1120 м и разстояние от 14 км, осеяни с общо 21 завоя с огромна трудност. При това упражнението се извършва не веднъж, а цели 6 пъти, което означава, че предизвикателството е да се изминат 84 км на педали и да се преодолее общо близо 7 км вертикална разлика.

Изборът на маршрут не е случаен. Това е същото изкачване, заради което Алп Дюез често е част от маршрута на Обиколката на Франция. А преди Тура има и още едно събитие. Това е Megavalanche - още едно предизвикателство за мотористите, които този път трябва да се спуснат с ендуро машини в летни условия.

Победата в Тур дьо Франс често се решава там

През тази година Алп Дюез ще бъде част от два състезателни дни на надпревара №1 в света на колоезденето. И е много вероятно да коронова шампиона, тъй като иде реч за 19-ия и 20-ия етап от Обиколката - последните два преди финалния на 26 юли от Тиори до “Шан-з-Елизе” в Париж. На 24 юли е предвидено бягане от Гап до Алп Дюез с дължина от 128 км, а на другия ден трябва да бъдат изминати 171 км от Льо Бурж Дуазан до Алп Дюез, като това ще е колосален маршрут, в който ще бъдат преминати върховете Галибие (“покрива” на тура - 2642 м), Сарен (1999 м) и финалът ще е на 1850 м. Точно такава последователност и два поредни финала там се случва за първи път, което отсега вдига адреналина!

Да, стартът на Обиколката в Барселона определено привлича повече внимание, но именно в тези два планински етапа преди епилога във френската столица ще е най-вълнуващо.

Ваканция в Алп Дюез - колко струва и как се стига дотам?

Дестинацията е много атрактивна, но и престоят в района на този френски планински курорт не е най-евтиното удоволствие. По време на зимния сезон нощувка в бюджетен хотел може да се намери и за под 150 евро, а за среден клас - около 300 евро. Но ситуацията е много различна в периода около големите събития - около Tomorrowland Winter 4-дневният пакет е около 800 евро за евтините хотели, а около Тур дьо Франс просто няма как да се намери престой за по-малко от 300 евро на вечер.

Но пък в Алп Дюез има място за каравани и кемпери, което е прекрасна опция, когато отсядаш в планински курорт. Това се отнася и за времето на Тура, когато интересът е особено висок. Отсядане в кемпер може да излезе между 100 и 200 евро на ден. Алтернатива е да се отседне в намиращия се сравнително наблизо Гренобъл, където цените на нощувките са по-щадящи.

Там се намира и най-близкото летище, което е само на час път от планинския курорт. Но полет до Гренобъл не е лесно да се открие, особено ако тръгва от нашите географски ширини. Връзка с шатъл към Алп Дюез има от аерогарите в Лион (2 часа и половина) или Женева (3 часа), които приемат доста повече пасажерски полети. Париж се намира 5 часа път от този курорт във Френските Алпи, което го прави не толкова логична и удобна връзка при пътуване със самолет.

Е, ако потеглите със собствен кемпер, тогава вече е съвсем различно. Убедени сме, че подобно приключение си струва - както престоят в Алп Дюез, така и пътят до него и обратно.

Снимки: Imago