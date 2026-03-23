Аспарух Аспарухов: Силно искаме догодина да сме в плейофите

В края на редовния сезон Шлепск Малов Сувалки загуби с 0:3 от Асеко Ресовия, като още преди мача беше ясно, че отборът ще завърши на 10-о място в класирането. През този сезон за тима от Сувалки дебютира настоящият световен вицешампион с националния отбор на България, посрещачът Аспарух Аспарухов. „Целта, която си поставихме за този сезон, ще се опитаме да я осъществим в следващото издание на първенството“, споделя българинът.

Аспарух Аспарухов с 13 точки в последния мач за Шлепск в Полша

PLUSLIGA.PL: Мачът в Жешов беше последен за Шлепск Малов Сувалки през този сезон и не промени нищо в класирането. Искахте ли да завършите турнира със стил, но Асеко Ресовия се оказа твърде силен съперник?

Аспарух Аспарухов: Много искахме да изиграем добър мач, да се противопоставим на Асеко Ресовия като равен с равен, да направим страхотен двубой и да спечелим в Жешув. Оказа се обаче, че това не беше нашият ден. През този сезон имахме известни трудности, така че трябва да си извадим поуки от тези мачове, особено срещу отбори, които са на по-високо ниво от нас. Искаме да се върнем по-силни догодина.

PLUSLIGA.PL: Шлепск Малов Сувалки се надяваше да се включи в борбата за плейофите този сезон. Не ви достигна много, но може би решаващо се оказа слабото начало, когато загубихте твърде много мачове, за да наваксате след това?

- Мисля, че достигнахме добра форма малко късно. В началото имахме някои проблеми, с които трябваше да се справим. Едва след известно време достигнахме задоволително ниво. Смятам обаче, че някъде от декември досега се справяхме добре в Plus Liga. Надявам се догодина да се развием още повече като отбор. Целта, която си поставихме за този сезон, ще се опитаме да я осъществим в следващото издание на първенството.

PLUSLIGA.PL: Като цяло доволен ли сте от играта си през този сезон? Дебютирахте в Plus Liga преди няколко години с отбора от Шчечин, който трябваше да се оттегли от надпреварата, но тогава бяхте на съвсем различен етап от кариерата си, докато сега често сте в стартовата шестица на националния отбор.

- -Да. Когато дойдох в Plus Liga за първи път, бях само на 18 години и тепърва започвах да играя извън България. Тогава играта в Полша и самото присъствие в отбор с такива състезатели, каквито имаше в Шчечин, ми се струваха като сбъдната мечта. Спомням си, че исках един ден да достигна тяхното ниво. Мисля, че бавно се доближавам, намалявайки разликата между моето ниво на игра и това на най-добрите играчи на моята позиция. Давам всичко от себе си, работя като луд всеки ден и се опитвам да играя възможно най-добре за отбора, но и да се развивам индивидуално.

PLUSLIGA.PL: Кое беше най-голямото предизвикателство за вас в тазгодишното издание на ПлусЛига?

- Очаквах отборите в тази лига да са на сходно ниво и да е трудно да се поддържа висока форма във всеки мач, но в действителност това се оказа голямо предизвикателство. Изиграхме общо 26 срещи и за мен най-трудното беше да поддържам едно и също ниво през цялото време. Мисля, че успях да го направя в повечето мачове, въпреки че със сигурност имах и няколко неуспешни представяния. Въпреки това дадох всичко от себе си и се надявам да продължа така, като разбира се, ще се стремя да играя още по-добре.

PLUSLIGA.PL: Как ви хареса животът в Сувалки, особено през най-студения период, въпреки че след престоя ви в Русия полските студове не са били нещо необичайно за вас?

- Точно така. Играл съм в Русия преди, така че зимата и студът не ме плашат.

Смятам, че град Сувалки е очарователен и много приятен за живеене. Природата в града и околностите е невероятна, а в отбора цари страхотна атмосфера, така че всичко това дава енергия. Когато и слънцето грее, е наистина красиво. Така че харесах Сувалки и смятам, че жителите на този град създават прекрасна атмосфера.

PLUSLIGA.PL: Клубът вече потвърди, че оставате в Сувалки и за следващия сезон. Вероятно вече сте напълно готов, заедно с капитана на отбора – Бартош Филипяк, който продължава да играе много добре и стабилно, да бъдете лидер на тима?

- Да, нашият капитан е невероятен. Според мен той е един от най-добрите диагонали в Plus Liga и го доказва всяка година, така че разбира се, ще дам всичко от себе си, за да играя толкова добре и постоянно като него.

- Догодина искаме да се класираме за плейофите, така че ни предстои дълъг път по отношение на по-нататъшното развитие на отбора, подобряване на техниката и тактиката, всъщност на всичко. Мисля, че ще бъдем по-силни, а на практика ще видим как ще се получи.

PLUSLIGA.PL: Сега ще имате време спокойно да се подготвите за сезона с националния отбор. България е един от домакините на Европейското първенство, а след спечелването на световното вицешампионско място на Филипините, ще се сблъскате ли с по-голямо напрежение?

Мисля, че в професионалния спорт постоянно играем под огромно напрежение, така че това е нещо, с което се сблъскваме ежедневно.

Със сигурност за нашия национален отбор ще бъде невероятно преживяване да играе на европейско първенство у дома. Преди това обаче ни предстоят сериозни битки и в Лигата на нациите, тъй като се нуждаем от точки за ранглистата, за да се класираме за Олимпийските игри в Лос Анджелис.

Определено ни очаква голям и труден сезон, но трябва да останем здраво стъпили на земята. Необходимо е да продължим да работим така, както сме го правили досега, и просто да не спираме да се стремим да играем още по-добре.

PLUSLIGA.PL: Как оценявате шансовете на сънародниците си – Алекс Грозданов от Богданка ЛУК (Люблин)и Александър Николов от Кучине Лубе (Чивитанова), за класиране във финалната четворка на Шампионската лига и за успех в турнира?

- Смятам, че имат големи шансове да се класират. И двамата играят в силни отбори, а на своите постове без съмнение са част от световния елит. Затова се надявам отборите им да бъдат напълно здрави, да изиграят страхотни мачове и да ги видим на финалния турнир в Шампионската лига.