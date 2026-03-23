Арина Сабаленка продължава защитата на титлата си в Маями

Водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка (Беларус) продължава защитата на титлата си на турнира по тенис на твърда настилка WТА 1000 в Маями (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара.
Сабаленка, която се стреми да бъде петата тенисистка за всички времена, триумфирала в Маями за втора поредна година, надделя над Кейти МакНали (САЩ) с 6:4, 6:2 и се класира за четвъртия кръг.
В спор за място на четвъртфиналите беларускинята ще играе срещу Цинвън Чжън (Китай), която елиминира 15-а поставена Мадисън Кийс (САЩ) с 4:6, 6:2, 6:4.
"Ще се съсредоточа върху себе си. Ще се съсредоточа върху играта си. Ще се опитам да остана фокусирана от първата до последната точка“, каза Сабаленка.
Tретата поставена Елена Рибакина (Казахстан) победи Марта Костюк (Украйна) с 6:3, 6:4, а Талия Гибсън (Австралия) се наложи над номер 18 Ива Йович (САЩ) с 6:2, 6:2.
Американката Джесика Пегула продължава напред, а Елина Свитолина и Джамзин Паолини отпаднаха на турнира.