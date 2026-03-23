Арина Сабаленка продължава защитата на титлата си в Маями

Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  • 23 март 2026 | 10:54
Водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка (Беларус) продължава защитата на титлата си на турнира по тенис на твърда настилка WТА 1000 в Маями (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара.

Сабаленка, която се стреми да бъде петата тенисистка за всички времена, триумфирала в Маями за втора поредна година, надделя над Кейти МакНали (САЩ) с 6:4, 6:2 и се класира за четвъртия кръг.

В спор за място на четвъртфиналите беларускинята ще играе срещу Цинвън Чжън (Китай), която елиминира 15-а поставена Мадисън Кийс (САЩ) с 4:6, 6:2, 6:4.

"Ще се съсредоточа върху себе си. Ще се съсредоточа върху играта си. Ще се опитам да остана фокусирана от първата до последната точка“, каза Сабаленка.

Tретата поставена Елена Рибакина (Казахстан) победи Марта Костюк (Украйна) с 6:3, 6:4, а Талия Гибсън (Австралия) се наложи над номер 18 Ива Йович (САЩ) с 6:2, 6:2.

Американката Джесика Пегула продължава напред, а Елина Свитолина и Джамзин Паолини отпаднаха на турнира.

Пегула продължава напред в Маями, Свитолина и Паолини отпаднаха
Следвай ни:

Още от Тенис

36-ият в света повали Алкарас в Маями

  • 23 март 2026 | 01:20
Пегула продължава напред в Маями, Свитолина и Паолини отпаднаха

  • 23 март 2026 | 07:16
Динко Динев загуби в квалификациите в Сплит, още трима българи участват в турнира

  • 22 март 2026 | 19:37
Ива Иванова стана вицешампионка на сингъл на турнир в Шарм ел Шейх

  • 22 март 2026 | 13:59
Победи за Зверев и Медведев в Маями, Шелтън отпадна

  • 22 март 2026 | 11:27
Гоф, Андреева и Анисимова продължават напред в Маями

  • 22 март 2026 | 11:19
Виж всички

Водещи Новини

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

  • 22 март 2026 | 20:31
Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

  • 22 март 2026 | 21:45
Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

  • 23 март 2026 | 08:00
Реал Мадрид не се предава, два гола на Винисиус подчиниха Атлетико

  • 22 март 2026 | 23:56
Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

  • 22 март 2026 | 20:23
Интер допусна нова грешка и даде надежди на преследвачите

  • 22 март 2026 | 23:41
