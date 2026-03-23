  Керкез призна: Брайтън ни надигра

Керкез призна: Брайтън ни надигра

Брайтън надигра Ливърпул и разочарованието от това е голямо, заяви защитникът на мърсисайдци Милош Керкез след поражението с 1:2 в мач от английското първенство по футбол. Унгарецът вкара единствения гол за "червените" в 30-ата минута, но Дани Уелбек бе точен през второто полувреме за "чайките". 

"Футболистите на Брайтън играха по-добре от нас и имаха повече положения. Не създадохме достатъчно и като цяло денят ни определено бе труден. Личеше си, че изпитваме и умора. Брайтън ни надигра и няма как да го отречем", заяви бранителят, цитиран на клубния уебсайт. 

Въпреки че загуби, Ливърпул остава на пето място в класирането на Висшата лига с актив от 49 точки и една повече от Челси.  

"Това не е извинение. Знаем къде сме в класирането и сме наясно, че ни е нужно повече. Да, в момента имаме предимство, но това не заличава разочарованието. След паузата имаме мачове със Сити за ФА Къп и с Пари Сен Жермен в Шампионската лига, а между тях е Фулъм. Това са ключови двубои за нас. Трябва да бъдем в кондиция и готови за тях", продължи той. 

