Григор тренира на острова на богаташите

Три дни след болезнената си загуба в Маями Григор Димитров се завърна на корта, за да започне подготовка за сезона на клей.

Григор Димитров допусна изключително болезнено поражение в Маями

Най-добрият български тенисист все още е в слънчева Флорида, но смени настилката и проведе занимание с новия си треньор Давид Налбандян.

От видео в Инстаграм става ясно, че тренировката се е състояла на остров Фишър, известен като мястото, на което живеят най-много милиардери и мултимилионери на квадратен метър на планетата.

Toвa мaлĸo пapчe зeмя, заобиколено от бели плажове с донесен от Бахамите пясък и засадени орхидеи от регионите на Индийския и тихия океан, e oтдeлeнo oт ĸoнтинeнтaлнaтa чacт нa Maями c oĸoлo 3 ĸилoмeтpa вoдa.

До него се стига само по вода или по въздух. Фериботът работи денонощно, но за да се качиш на него ти трябва специален пропуск.

Днес тук живеят само най-богатите хора на планетата - сред тях има политици, бизнесмени спортисти, филмови звезди и други знаменитости като Опра Уинфри, Джулия Робъртс, Андре Агаси и Щефи Граф, Каролин Вожняцки.

Местните жители са под 500 души, които по данни от 2018 година имат среден доход от 2,5 милиона долара. Към 30 септември 2025 година средната продажна цена на жилищата е достигнала 9,5 милиона долара, което е увеличение с близо 4 милиона долара спрямо предходната година. За да живееш на Острова има такса - 250 000 дoлapa гoдишнo.