Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Вихрено второ полувреме и познат герой запазиха преднината на Левски – на живо след успеха срещу Черно море с 2:1
  1. Sportal.bg
  2. Кьолн
  Кьолн и Борусия (М) оправдаха очакванията за лудо дерби

  • 21 март 2026 | 18:50
Тимовете на Кьолн и Борусия (Мьонхенгладбах) направиха вълнуващо 3:3 в дербито на Рейн от 27-ия кръг на Бундеслигата. Сблъсъкът предложи очаквана драма, напрежение и голове, като в крайна сметка двата отбора взеха по точка. Тя им е важна в битката за оцеляване, в която са замесени главно “козлите”, но и съперникът не е много далече напред.

Отделно дуелът беше гарниран от десет жълти и един червен картон.

Началото беше вихрено, като още в 28-ата секунда Борусия поведе след попадение на корейския национал Йенс Кастроп. Кьолн обаче реагира светкавично и в седмата минута резултатът вече беше 2:1 след голове на Саид Ел Мала (4’) и Рагнар Ахе.

Гладбах не се смути от обрата и изравни чрез Филип Сандер, а бяха изминалия само 20 минути игра.

Този голов ритъм секна, като следващия път, когато топката се оказа в мрежата, беше чак в 60-ата. Тогава Кастроп заби второ за себе си попадение, с което гостите пак поведоха и което ще е кандидат за гол на сезона.

“Козлите” все пак намериха сили да изравнят за крайното 3:0, като това се случи в 84-тата чрез Ерик Мартел. Две минути след това въпросният футболист на Кьолн беше изгонен за втори жълт картон, но до промяна в резултата не се стигна.

Домакините нямат победа вече в седем поредни кръга, докато Борусия е със само два успеха в най-скорошните си 11 мача.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Елче стигна до изключително ценна победа

Елче стигна до изключително ценна победа

  • 21 март 2026 | 17:05
  • 1001
  • 0
Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

  • 21 март 2026 | 16:44
  • 31495
  • 62
Европейски шампион се окичи с мартеница

Европейски шампион се окичи с мартеница

  • 21 март 2026 | 16:40
  • 2620
  • 0
Байерн (Мюнхен) напълни още една мрежа с лекота

Байерн (Мюнхен) напълни още една мрежа с лекота

  • 21 март 2026 | 18:21
  • 12996
  • 9
Лукас Петков, който отказа да пътува с националите, вкара два гола в Германия

Лукас Петков, който отказа да пътува с националите, вкара два гола в Германия

  • 21 март 2026 | 16:03
  • 8613
  • 10
Ханзи Флик: Трябва да запазим нивото от реванша срещу Нюкасъл

Ханзи Флик: Трябва да запазим нивото от реванша срещу Нюкасъл

  • 21 март 2026 | 15:08
  • 3517
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

  • 21 март 2026 | 19:30
  • 98181
  • 639
Веласкес: Победите помагат да повярваш в собствените си сили

Веласкес: Победите помагат да повярваш в собствените си сили

  • 21 март 2026 | 19:58
  • 1944
  • 3
ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

  • 21 март 2026 | 16:56
  • 43727
  • 83
Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

  • 21 март 2026 | 16:44
  • 31495
  • 62
Милан 3:1 Торино, два гола в рамките на минута

Милан 3:1 Торино, два гола в рамките на минута

  • 21 март 2026 | 20:14
  • 2359
  • 1
Евертън 1:0 Челси, хубав гол на Бето и голямо спасяване на Пикфорд

Евертън 1:0 Челси, хубав гол на Бето и голямо спасяване на Пикфорд

  • 21 март 2026 | 18:44
  • 1678
  • 0