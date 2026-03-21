Кьолн и Борусия (М) оправдаха очакванията за лудо дерби

Тимовете на Кьолн и Борусия (Мьонхенгладбах) направиха вълнуващо 3:3 в дербито на Рейн от 27-ия кръг на Бундеслигата. Сблъсъкът предложи очаквана драма, напрежение и голове, като в крайна сметка двата отбора взеха по точка. Тя им е важна в битката за оцеляване, в която са замесени главно “козлите”, но и съперникът не е много далече напред.

Отделно дуелът беше гарниран от десет жълти и един червен картон.

Началото беше вихрено, като още в 28-ата секунда Борусия поведе след попадение на корейския национал Йенс Кастроп. Кьолн обаче реагира светкавично и в седмата минута резултатът вече беше 2:1 след голове на Саид Ел Мала (4’) и Рагнар Ахе.

Гладбах не се смути от обрата и изравни чрез Филип Сандер, а бяха изминалия само 20 минути игра.

Този голов ритъм секна, като следващия път, когато топката се оказа в мрежата, беше чак в 60-ата. Тогава Кастроп заби второ за себе си попадение, с което гостите пак поведоха и което ще е кандидат за гол на сезона.

“Козлите” все пак намериха сили да изравнят за крайното 3:0, като това се случи в 84-тата чрез Ерик Мартел. Две минути след това въпросният футболист на Кьолн беше изгонен за втори жълт картон, но до промяна в резултата не се стигна.

Домакините нямат победа вече в седем поредни кръга, докато Борусия е със само два успеха в най-скорошните си 11 мача.