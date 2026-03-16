Силен Аспарух Аспарухов със 17 точки за победа на Шлепск

Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов изигра пореден силен двубой за своя отбор Шлупск Малов Сувалки.

Шлeпск победи Баркoм Кажани (Лвов) с 3:2 (21:25, 25:21, 23:25, 25:14, 15:12) в мач от 26-ия кръг на полската Plus Liga.

Аспарух Аспарухов заби 17 точки (2 блока, 52% ефективност в атака, 46% позитивно посрещане -+7).

Освен това Аспарухов записа 7 успешни защити по време на двубоя.

Диагоналът Бартош Филипяк стана MVP, след като заби 22 точки (2 аса, 1 блок, 41% ефективност в атака - +8).

Бившият волейболист на Нефтохимик (Бургас) и Левски София Юлиус Фиркал записа 10 точки.

Най-резултатен за тима от Лвов стана австралийският национал Лоренцо Поуп с 25 точки (1 ас, 2 блока, 55% ефективност в атака, 30% перфектно и 57% позитивно посрещане - +19).

Още от Волейбол

Силен Жасмин Величков със 17 точки, Монца изпусна Перуджа във втория 1/4-финал

Силен Жасмин Величков със 17 точки, Монца изпусна Перуджа във втория 1/4-финал

  • 15 март 2026 | 21:25
  • 2713
  • 1
Супер Алекс Николов с 19 точки, Лубе на победа от полуфинал в Италия

Супер Алекс Николов с 19 точки, Лубе на победа от полуфинал в Италия

  • 15 март 2026 | 21:04
  • 10796
  • 1
Димитър Димитров и Бусан завършиха с победа в Република Корея

Димитър Димитров и Бусан завършиха с победа в Република Корея

  • 15 март 2026 | 19:51
  • 1135
  • 1
Денислав Бърдаров и ИББ с 4-а поредна загуба в Турция

Денислав Бърдаров и ИББ с 4-а поредна загуба в Турция

  • 15 март 2026 | 18:57
  • 1193
  • 0
Гордан Люцканов: Да станем първи беше трудно, но сме си го изработили и го заслужаваме

Гордан Люцканов: Да станем първи беше трудно, но сме си го изработили и го заслужаваме

  • 15 март 2026 | 18:36
  • 1905
  • 0
Левски (Карлово) и Айтос ще се борят за промоция във Висшата лига

Левски (Карлово) и Айтос ще се борят за промоция във Висшата лига

  • 15 март 2026 | 18:31
  • 1246
  • 2
Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

  • 16 март 2026 | 11:21
  • 15038
  • 71
Радослав Кирилов и Георги Костадинов пропуснаха тренировката на Левски

Радослав Кирилов и Георги Костадинов пропуснаха тренировката на Левски

  • 16 март 2026 | 11:09
  • 3257
  • 4
Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

  • 16 март 2026 | 12:28
  • 722
  • 0
Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

  • 16 март 2026 | 10:19
  • 6702
  • 28
Реал и Мбапе са взели решение за реванша с Манчестър Сити

Реал и Мбапе са взели решение за реванша с Манчестър Сити

  • 16 март 2026 | 09:46
  • 7502
  • 3
Арда и Добруджа закриват кръга с интересен сблъсък

Арда и Добруджа закриват кръга с интересен сблъсък

  • 16 март 2026 | 07:50
  • 4404
  • 8