Силен Аспарух Аспарухов със 17 точки за победа на Шлепск

Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов изигра пореден силен двубой за своя отбор Шлупск Малов Сувалки.

Шлeпск победи Баркoм Кажани (Лвов) с 3:2 (21:25, 25:21, 23:25, 25:14, 15:12) в мач от 26-ия кръг на полската Plus Liga.

Аспарух Аспарухов заби 17 точки (2 блока, 52% ефективност в атака, 46% позитивно посрещане -+7).

Освен това Аспарухов записа 7 успешни защити по време на двубоя.

Диагоналът Бартош Филипяк стана MVP, след като заби 22 точки (2 аса, 1 блок, 41% ефективност в атака - +8).

Бившият волейболист на Нефтохимик (Бургас) и Левски София Юлиус Фиркал записа 10 точки.

Най-резултатен за тима от Лвов стана австралийският национал Лоренцо Поуп с 25 точки (1 ас, 2 блока, 55% ефективност в атака, 30% перфектно и 57% позитивно посрещане - +19).