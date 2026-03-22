Иван Станев: Върнах се три години назад

„Върнах се три години назад“, каза старши треньорът на ВК Нефтохимик 2010 Иван Станев пред камерата на МАКС СПОРТ 2 след категоричната победа с 3:0 над Дея в бургаското дерби за начало на четвъртфиналните плейофи в първенството на България, с което се откри обновената зала „Младост“ в Бургас.

Станев визираше паметния месец май 2023 г., когато тук като капитан вдигна шестата титла в клубната история.

Нефтохимик спечели първия сблъсък с Дея спорт от 1/4-финалите пред над 1000 зрители

„Най-важното бе момчетата да бъдат спокойни, защото някои от тях не бяха усещали какво е да играят пред пълни трибуни в зала „Младост“. Знаех, че много хора ще дойдат да гледат“, отбеляза клубната легенда, добавяйки, че от значение е било главите на състезателите му да бъдат хладни и те да останат фокусирани върху това, което правят.

„Поздравявам момчетата. Показахме духа да играем един за друг. Нямахме време за много тренировки в „Младост“. На мен лично ми липсваше тази зала“, заяви още той. Според Станев във втория мач не може да стане и дума за подценяване, защото момчетата му са сериозни.

От тази гледна точка работата ще бъде повече тактическа, отколкото психологическа, а най-важното сега е тимът да бъде възстановен за новия двубой с Дея в сряда, обобщи бившият разпределител.