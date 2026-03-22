Нефтохимик спечели първия сблъсък с Дея спорт от 1/4-финалите

Отборът на Нефтохимик 2010 (Бургас) спечели първия сблъсък с градския съперник Дея спорт от 1/4-финалните плейофи на efbet Супер Волей. Момчетата на Иван Станев се наложиха с категоричното 3:0 (25:21, 25:19, 25:15) в първия мач помежду им, игран тази вечер в обновената зала "Младост" в Бургас.

По този начин Нефтохимик поведе с 1-0 победи в плейофната серия. Втората среща между двата тима е в сряда (25 март) отново от 19,00 часа.

В началото на първия гейм Нефтохимик бързо поведе с 4:1 след атака и блокада на Ади Османович и ас на разпределителя Дмитро Долгополов. Постепенно Дея спорт успя да изравни при 8:8 след две грешки в атака на символичните домакини и отличен блок на Хади Шуркаби. Дея дори дръпна с 11:9 след ас на Шуркаби и контра на Валентин Братоев, което накара Иван Станев да поиска прекъсване. Нефтохимик стигна до равенство при 12:12 след грешка от сервис на Георги Братоев и силен ас на Калоян Балабанов. Носителите на Купата на България си върнаха аванса при 15:13 след атака през центъра и блокада на Мартин Кръстев. Разликата леко нарасна до 17:14 след грешка в атака на Цветелин Цветанов от Дея. Последваха нов блок на Шуркаби, контра от втора линия на Валентин Братоев и ас на Цветанов и 17:17. Равенството между двата тима се запази до 20:20, след което Нефтохимик поведе с 22:20 след неразбирателство и грешка в полето на Дея и нова успешна контра на Османович. Поредни контри на Балабанов и Османович и 24:20. В крайна сметка Нефтохимик спечели гейма с 25:21 след грешка от сервис на Георги Братоев.

Втората част тръгна точка за точка до 3:3, след което Дея спорт дръпна с 5:3 след атака на Цветелин Цветанов и грешка на Калоян Балабанов. Последваха бърза атака през центъра и два мощни аса на Мартин Кръстев и обрат до 6:5 за Нефтохимик. Разликата стана 8:6 след отличен блок на Ади Османович, а след това 11:7 след блокада на Рикардо Жуниор и ас на Балабанов. Постепенно Дея успя да намали изоставането си до 11:12 след сгрешен сервис на Стефан Чавдаров и пусната топка на Георги Братоев. Въпреки усилията на Дея да стигнат до равенство, играчите на Иван Станев запазиха аванса си и дори го увеличиха до 19:15 след нови две успешни атаки на Балабанов и ас на Дмитро Долгополов. Нефтохимик запази преднината си до 22:17 след силна атака на Рикардо Жуниор, след което спокойно затвори гейма при 25:19 след точка за Балабанов след силно посрещната топка паднала директно в полето на Дея.

Третият гейм стартира с ас на Калоян Балабанов и блокада на Ади Османович за 2:0 за Нефтохимик. Дея спорт съумя да изравни при 6:6 след атака на Цветелин Цветанов и контра на Георги Братовев и дори да поведе със 7:6 след ас на Хади Шуркаби. Атака на Рикардо Жуниор и контра на Балабанов и 8:7 за символичните домакини. Последва нов ас на Дмитро Долгополов и поредна контра на Балабанов и 10:7 за Нефтохимик. След прекъсването за Георги Димитров последва грешка в нареждането на Дея и 11:7. Преднината за играчите на Иван Станев стана 12:7 след отлична блокада на Стефан Чавдаров. Разликата набъбна до 14:8 след ас на Балабанов. Предимството на Нефтохимик продължи да расте до 19:10 след два страхотни блока на Жуниор и нова директна точка от сервис, този път на Ади Османович. Носителите на Купата на България продължиха да играят спокойно и спечелиха без проблеми гейма с убедителното 25:15 след успешна атака на Османович, а с това и мача с 3:0.

Най-полезни за Нефтохимик станаха Калоян Балабанов (4 аса, 67% ефективност в атака и 47% позитивно посрещане - +11) и Ади Османович (3 блока, 1 ас и 52% ефективност в атака - +14) с по 16 точки за победата.

За Дея спорт единствено Цветелин Цветанов завърши с двуцифров актив - 13 точки (1 ас и 60% ефективност в атака - +4).

НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) - ДЕЯ СПОРТ (БУРГАС) 3:0 (25:21, 25:19, 25:15)

НЕФТОХИМИК 2010: Дмитро Долгополов 4, Ади Османович 16, Калоян Балабанов 16, Рикардо Жуниор 9, Стефан Чавдаров 3, Мартин Кръстев 9 - Ясен Петров-либеро (Симеон Добрев-либеро)

Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ

ДЕЯ СПОРТ: Георги Братоев 3, Цветелин Цветанов 13, Валентин Братоев 8, Ерион Байрами 6, Хади Шуркаби 7, Мохамадреза Хозури 2 - Константин Чипев-либеро (Николай Учиков 1, Иван Дунков-либеро)

Старши треньор: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ.