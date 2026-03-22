Симеоне: Арбелоа върши страхотна работа в Реал Мадрид

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне отправи комплименти към своя колега Алваро Арбелоа преди гостуването на „Сантиаго Бернабеу“ за дербито срещу Реал Мадрид. Това ще бъде първи сблъсък между двамата треньори, както и първо дерби за Арбелоа начело на "белите", докато за Симеоне то ще е под номер 50.

„Арбелоа върши страхотна работа, резултатите говорят сами за себе си. Има истинска връзка с играчите и това си личи. Отвъд техническите способности, които ние, треньорите, притежаваме, има и нещо допълнително, което е очевидно. Вижда се, че има взаимно разбиране за това какво иска и от какво се нуждае треньорът", сподели Симеоне.

„Вие го виждате по-добре от нас. Те винаги следват един и същ модел, защото играчите са същите. Работят добре като отбор, особено в Шампионската лига срещу Бенфика и Манчестър Сити, и това е моделът, който ще продължат да следват, за да поддържат стремежа на Реал Мадрид да печели всичко, както винаги", каза аржентинецът.

„Хулиан Алварес е човек и като всички нас има своите възходи и падения. В последните няколко мача видяхме това, което бяхме виждали и преди. Ето защо, когато нивото му спадна, бяхме взискателни да видим отново тази форма. Знаем, че пътят напред никога не е прав и винаги има завои. А вие знаете какво мисля, когато има завои", коментира Симеоне.

„Дали ще има ротации в състава? Все още не знам. Опитваме се да решим как да подходим – дали да продължим с ротациите, които сме използвали, когато сме имали мачове от Шампионската лига, последвани от двубои в първенството. Всички са изключително нетърпеливи да играят и затрудняват решението ми", обясни Чоло.