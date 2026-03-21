Арбелоа: Готов съм да сложа статуя на Рюдигер в градината си

Настроението в Реал Мадрид е приповдигнато след отстраняването на Манчестър Сити в Шампионската лига. И докато “белите” вече са на четвъртфинал в любимия си турнир, те продължават да не са на върха в Ла Лига, където Барселона има 4 точки при десет оставащи кръга. Сега пред “кралете” предстои нов сериозен тест - градско дерби с Атлетико Мадрид. Мачът е на “Бернабеу” в неделя от 22:00 часа. Ето какво заяви наставникът на Реал Алваро Арбелоа на редовната си пресконференция.

Предстои вълнуващ и специален мач за мадридистите... Как Реал Мадрид подхожда към него?

С огромно желание и ентусиазъм. Утрешният двубой е много важен за нас заради тези три точки, но също и заради феновете, заради страхотната атмосфера, заради създадения ентусиазъм, които усещаме на стадиона в последните срещи. Това е един от най-хубавите мачове, които можеш да изживееш като играч, зрител... а със сигурност и като треньор. Нямам търпение да видя един отдаден „Бернабеу“. И... истината е, че подхождаме с много ентусиазъм, с голямо желание. С желание да играем срещу един страхотен отбор. Така че очакванията и ентусиазмът са максимални.

Кога ще е готов Куртоа? Поехте ли някакъв риск в Манчестър с него?

Рискове се поемат всеки път, когато пусна играч на терена. Има много неща, които... ясно е, че хората... и е нормално, не знаят, но има много малко футболисти, които излизат на терена на 100% без никакъв дискомфорт, без никаква болка. Това е нормално във футбола. Това, което мога да ви кажа, е, че когато дойде почивката, Тибо искаше да продължи да играе, но аз бях този, който реши да го спре. Също и заради максималното доверие, което имам в Лунин. Той вече е доказвал много пъти в този клуб какъв страхотен вратар е и съм сигурен, че ще го направи отново пред тази голяма възможност. Това е късметът да имаш такъв състав: контузва се най-добрият вратар в историята, а ние имаме друг страхотен вратар. Такъв, който съм сигурен, че Андрий отново ще докаже колко е добър.

А сроковете за Куртоа?

А! Ами... не си поставяме никакви срокове. Тези две седмици пауза ще ни помогнат много... и ще видим след това. Но в момента нямаме определен срок (за завръщането му - бел.ред).

Възстановено ли е напълно коляното на Мбапе? Или продължава да играе с болка... но е нужен на отбора?

Не, не. Вече ви казах, че в деня, в който се върне, ще бъде, защото е на 100%. За минутите, в които го видяхме в Манчестър, двата-три спринта, които направи... е, мисля, че във всяко едно от действията си той показа, че е много добре. И най-вече неговите усещания, което в крайна сметка е важното. Как се е чувствал и как се чувства на тренировките. Максимално доверие, максимални гаранции и максимален ентусиазъм да имаме отново такъв решаващ играч. И то на 100%.

Когато се завърнат водещите фигури като Белингам, какво ще се случи с Тиаго Питарч? Ще надделее ли желанието да пуснете играчите от първия отбор? Или Арбелоа ще бъде справедлив и ще пусне този, който е в най-добра форма?

Когато стигнем до този мост, ще го прекосим (усмихва се). Ясно е, че завръщането на Джуд в отбора за мен е отлична новина. Както и това, че успяхме да накараме Тиаго да покаже такива игри. Има много мачове, много минути. А аз... обожавам тези проблеми. Благословени проблеми са да трябва да избираш между страхотни играчи! Могат да играят и двамата заедно.

Колко трудно може да бъде да се намери място на Белингам? Като се има предвид, че при наличието на Винисиус, Мбапе и него... е, те обикновено са свикнали да бъдат по-освободени от защитни задължения...

В крайна сметка това е колективна работа. И те трябва да разберат това, което разбраха в последните двубои: в атака – атакуваме всички, а в защита – защитаваме се всички. За мен като треньор трябва да намеря най-добрата им роля, най-добрата им позиция. И да ги накарам да функционират по този начин. Да намеря мястото на всеки, както и да им дам необходимата свобода на движение и пространство, за да могат да покажат таланта си. А после, когато нямаме топката… няма друг вариант освен да работят и единадесетте. Ако не работят всички единадесет… няма значение кой е съперникът пред теб – ще страдаш. Трябва да бъдем отбор. Това им повтарям винаги: да се движим заедно, когато тръгваме напред, и да се движим заедно, когато се връщаме назад. Това в крайна сметка означава колективно мислене.

Ако ви попитат дали искате Рюдигер (с изтичащ договор - бел.ред.) за следващия сезон, какво ще кажете?

Не обичам да се намесвам в такива теми; уважавам много както клуба, така и играча – това са двете страни, които трябва да се разберат. Но ако ме питате, готов съм да си направя статуя на Рюдигер и да я сложа в градината. Той е футболист, който от първия ден, в който дойдох, се постави изцяло на разположение на треньорския щаб. Спомням си отлично как седна до мен и ми каза: „Мистър, през март ще бъда тук; когато дойдат най-трудните моменти, ще съм на линия“. И наистина беше. Голям късмет е, че лечението, което проведе с д-р Нико Михич в Лондон, проработи по този начин. Той е примерът, в който всички млади трябва да се оглеждат. И… играч, за когото се надявам мадридистите да осъзнават какъв късмет е да го имаме в този клуб. И винаги да му бъдат благодарни за усилията, личността и характера, които ни дава. За таланта му като футболист. (Пауза) Мога да кажа само абсолютно прекрасни неща за дон Антонио Рюдигер.

Какво мислите за това, че Мбапе е повикан в националния отбор на Франция, след като е изиграл само 25 минути в последните шест двубоя?

Струва ми се чудесно. Той е играч, който е на разположение на треньора. Вече игра при нас и утре със сигурност ще играе. Така че не виждам никакъв проблем. Напротив – това са добри новини. Да имаш много национали означава, че разполагаш с футболисти на много високо ниво и с голямо качество. Щом ги викат, значи са много добри. Добра новина за Реал Мадрид.

А как гледате на това, че Белингам ще бъде с Англия? Не е ли прибързано?

Ще кажа същото (смее се). Той вече е на разположение, утре ще бъде в групата. Ще видим дали ще играе, но мисля… че да. Готов е. Нямам търпение да го видя на терена. А оттам нататък е нормално да отиде при националния си отбор. Очевидно е, че Джуд е много интелигентен футболист, който отлично знае какво прави във всеки един момент и… в каква ситуация се намира.

“Ние сме отборът на народа“ е един от най-често повтаряните лозунги на Диего Симеоне. Какво мислите за това? И в какво превръща това Реал Мадрид?

Аз се занимавам с моя отбор. И е привилегия да се изправям срещу треньори като Чоло, който от много години показва качествата и таланта си в Атлетико. Къде ги е довел, постоянството, което поддържа, и къде отново постави Атлетико Мадрид… И е привилегия, защото той е от онези наставници, които изискват максимума от теб и те карат много да мислиш върху двубоите. Така че… пак ще повторя: привилегия е да се изправям срещу най-добрите треньори в света.

Карвахал не попадна в групата на Испания… Как е? Ще получи ли повече минути в този период с оглед на това да отиде на световното?

Аз трябва да мисля за Реал Мадрид и точно това съм правил, когато съм пускал Карвахал на терена; както в двубоя с Елче, когато изигра 90 минути. Мисля, че това ще му помогне, ще му се отрази много добре, за да навлезе в ритъм и да продължи да ни помага. Както го направи и в срещите срещу Манчестър Сити. Той е на разположение. И както винаги – това е играч, чиято роля далеч надхвърля това, което дава на терена, което, разбира се, е много, много важно – няма как да го отречем. В крайна сметка това е, което искат футболистите – и как помагат. Но… значението му в съблекалнята, всяко едно негово послание… мисля, че помага изключително много на съотборниците му. А това е, от което имаме нужда, нали? Лидер. За мен лидер е този, който може да води както на терена, така и извън него. Защото или си лидер навсякъде, или не си лидер.