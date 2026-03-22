Мадридското дерби е гаранция за зрелище

Реал Мадрид и Атлетико Мадрид ще се изправят един срещу друг в поредното издание на мадридското дерби в рамките на Ла Лига. Двубоят е днес от 22:00 часа. Срещата на "Сантиаго Бернабеу" е много важна и за двата тима, особено за "белите", които се стремят да настигнат лидера в класирането Барселона.

Реал Мадрид заема втората позиция в Ла Лига с 66 точки след 28 изиграни мача и голова разлика 60:24. "Белите" са в отлична позиция да атакуват върха, като победа в предстоящото дерби би им дала допълнителен тласък в борбата за титлата. На собствен терен мадридският гранд е спечелил 36 от възвъзможни 42 точки.



Атлетико Мадрид се намира на третото място с 57 точки. Съставът на Диего Симеоне е вкарал 47 гола и е получил 25. "Дюшекчиите" често страдат при визитите си. Далеч от "Метрополитано" отборът е взел само 17 точки, което му отрежда шесто място по този показател.

Реал Мадрид демонстрира впечатляваща форма в последните си пет мача, записвайки четири победи и само една загуба. "Белите" записаха важна победа срещу Манчестър Сити (2:1) и се класираха за четвъртфиналите в Шампионската лига. Преди това тимът постигна убедителен успех срещу Елче (4:1) в Ла Лига, разгроми Манчестър Сити (3:0) в Мадрид и победи Селта (2:1) в първенството. Единственото поражение дойде от Хетафе (0:1) на 2 март.



Атлетико Мадрид има три победи и две загуби в последните си пет срещи. "Дюшекчиите" загубиха от Тотнъм (2:3) в Шампионска лига, но продължиха напред. Преди това отборът победи Хетафе (1:0). Впечатляваща беше победата срещу Тотнъм (5:2) в Мадрид, както и успехът срещу Реал Сосиедад (3:2). Съставът претърпя тежка загуба от Барселона (0:3) на 3 март в Купата на краля, но въпреки това стигна до финала.

Арда Гюлер показва впечатляваща форма в последните седмици и е много вероятно Алваро Арбелоа даму гласува доверие от първата минута. Килиан Мбапе е напълно възстановен и ще води нападението на "белите" заедно с Винисиус Жуниор, който играе все по-силно и преди няколко дни донесе победата над Манчестър Сити като гост.



Атлетико Мадрид ще разчита на Хулиан Алварес като основна заплаха в нападение. Аржентинецът демонстрира отлична форма и ще бъде подкрепен от опитния Антоан Гризман. Капитанът Коке ще ръководи средната линия на "дюшекчиите", опитвайки се да неутрализира креативността на домакините в центъра на терена.

Мачовете между двата тима през последните години преминават при променлив успех. През есента Атлетико постигна гръмка победа с 5:2 на своя "Метрополитано", но Реал Мадрид си отмъсти с успех с 2:1 в турнира за Суперкупата на Испания през януари.

В първенството съперниците често завършват наравно, а мачовете помежду им във всички турнири почти винаги завършват с попадения и в двете врати.

Снимки: Gettyimages