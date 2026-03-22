Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  Зимни спортове
  3. Йохан-Олав Ботн триумфира в масовия старт, Ерик Перо е носител на титлата в дисциплината

  • 22 март 2026 | 19:28
  • 636
  • 0
Норвежецът Йохан-Олав Ботн триумфира в масовия старт на 15 километра при мъжете в норвежкия зимен център Холменколен, част от последния кръг за сезона в Световната купа по биатлон. Ботн записа пета победа в кариерата си за Световната купа, изминавайки трасето за 37:15.6 минути и без пропуск при стрелбата.

Той приключи дебютния си сезон в надпреварата така, както го започна - с успех и стана едва третият в историята след Мартен Фуркад и Емил Хегле Свендсен, който открива и приключва сезона в Световната купа с победа. Състезанието премина без българско участие.

Германецът Филип Наврат, който завърши на втора позиция, също не допусна грешка при стрелбата. Той остана на 3.7 секунди от победителя. На трето място се нареди французинът Ерик Перо, който още в петък си осигури Големия кристален глобус, след като стана недостижим начело в подреждането. Перо направи два пропуска в масовия старт, финиширайки на 13.7 секунди от времето на Ботн.

Ерик Перо събра 1263 точки на върха в генералното класиране. Втори е прекъсналият серията си от пет поредни индивидуални победи Стурла Холм Лагрейд (Норвегия) с 984 точки. Той бе четвърти днес с една грешка при стрелбата и изоставане от 20.6 секунди. Победата в масовия старт в Холменколен донесе на Йохан-Олав Ботн трето място в общото подреждане с 968 точки.

От българските национали най-напред се класира Владимир Илиев - 53-и със 73 точки. Благой Тодев зае 90-а позиция с 12 точки, следван от Константин Василев с 11.

Перо грабна и титлата в дисциплината - един от общо трите Малки кристални глобуса този сезон. Френският биатлонист оглави класирането в масовия старт при мъжете с 305 точки, пред Ботн с 236 и Лагрейд със 174.

Следвай ни:

