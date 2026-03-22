  3. Владо Стоянов: Светльо Вуцов заслужава да е номер едно при вратарите

Владо Стоянов: Светльо Вуцов заслужава да е номер едно при вратарите

  • 22 март 2026 | 19:05
Бившият вратар на националния отбор и Лудогорец Владислав Стоянов говори пред Sportal.bg преди старта на церемонията за “Футболист на годината”. Той призна, че неговият фаворит е Илия Груев, а Светослав Вуцов трябва да стане номер едно при вратарите.

Гледайте на живо в Sportal.bg: Церемонията за "Футболист на годината"
Гледайте на живо в Sportal.bg: Церемонията за "Футболист на годината"

“Много добре се чувствам. Радвам се, че съм част от тази церемония. 20 години съм бил в професионалния футбол, познавам се с 95% от хората, които са тук. Разменихме си някоя друга дума.

Честно казано, за мен лично единственият, който заслужава тази година истински, е Илия Груев. Играе във Висшата лига. Той изпъква пред останалите. Светльо Вуцов заслужава да бъде номер 1 при вратарите.

Не смятам, че се е отворила дупка. В България винаги е имало добри вратари. В националния отбор най-малкият проблем е бил вратарският пост. Появиха се млади и перспективни млади момчета, които могат да играят в топ първенствата. Пожелавам им успех и да им се усмихне шанса да играят на голямо ниво.

Добре съм, живея в Австрия, забавлявам се. Щастлив съм, всичко е нормално при мен”, заяви Стоянов.

Ясен Петров: Максимално затруднихме ЦСКА, с Левски ни трябва и малко късмет

Ясен Петров: Максимално затруднихме ЦСКА, с Левски ни трябва и малко късмет

  • 22 март 2026 | 17:25
  • 1322
  • 1
Янев: Промените по време на мача не означават, че не сме доволни

  • 22 март 2026 | 17:17
  • 3984
  • 11
Треньорски тандем ще води Волов

  • 22 март 2026 | 17:09
  • 900
  • 1
Годой: Старая се да давам най-доброто от себе си

  • 22 март 2026 | 17:08
  • 1307
  • 0
ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
  • 55123
  • 444
Анжело Кючуков: Всички се раздават, никой не се спести в защита

  • 22 март 2026 | 16:43
  • 1266
  • 1
Гледайте на живо в Sportal.bg: Церемонията за "Футболист на годината"

  • 22 март 2026 | 19:03
  • 18315
  • 66
ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
  • 55123
  • 444
Локомотив (Пловдив) си тръгна с трите точки след обрат под Околчица

  • 22 март 2026 | 19:00
  • 11413
  • 11
Ас на Левски отпадна за турнето в Индонезия, БФС вярва, че е с действителна травма

  • 22 март 2026 | 14:33
  • 26910
  • 72
Финалът за Карабао къп: Арсенал 0:0 Ман Сити, "гражданите" натискат

  • 22 март 2026 | 18:30
  • 5735
  • 35
Барселона си поигра с огъня, но все пак дръпна с още на върха преди мадридското дерби

  • 22 март 2026 | 17:01
  • 23990
  • 64