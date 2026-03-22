Владо Стоянов: Светльо Вуцов заслужава да е номер едно при вратарите

Бившият вратар на националния отбор и Лудогорец Владислав Стоянов говори пред Sportal.bg преди старта на церемонията за “Футболист на годината”. Той призна, че неговият фаворит е Илия Груев, а Светослав Вуцов трябва да стане номер едно при вратарите.

“Много добре се чувствам. Радвам се, че съм част от тази церемония. 20 години съм бил в професионалния футбол, познавам се с 95% от хората, които са тук. Разменихме си някоя друга дума.

Честно казано, за мен лично единственият, който заслужава тази година истински, е Илия Груев. Играе във Висшата лига. Той изпъква пред останалите. Светльо Вуцов заслужава да бъде номер 1 при вратарите.

Не смятам, че се е отворила дупка. В България винаги е имало добри вратари. В националния отбор най-малкият проблем е бил вратарският пост. Появиха се млади и перспективни млади момчета, които могат да играят в топ първенствата. Пожелавам им успех и да им се усмихне шанса да играят на голямо ниво.

Добре съм, живея в Австрия, забавлявам се. Щастлив съм, всичко е нормално при мен”, заяви Стоянов.