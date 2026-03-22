  3. Пелето: Субсидираме крави и кози, а не помагаме на нашите деца

Пелето: Субсидираме крави и кози, а не помагаме на нашите деца

Шефът на Левски-Раковски Станислав Ангелов говори пред Sportal.bg преди началото на церемонията "Футболист на годината". Бившият футболист на ЦСКА и Левски призова за повече подкрепя спрямо младите у нас.

"Видяхме се със стари другари и ще подкрепим младите, това е. Ще си запазя за себе си кой е моят фаворит. За състоянието на българския футбол можем да напишем книга. Трябва да се променят някои неща. Те са свързани с това как младите се адаптират към съвремието. Много са различни младите като същества, чувства и възприятия. И в организационен план имам какво да се желае, в производствен план.

В момента търгуваме много, но не произвеждаме, и държавата трябва да се намеси. Субсидираме крави, кози и овце, а не помагаме на нашите деца. Не само в спорта, разбира се, в културата задължително. Младите не са готови според мен, не се инвестира достатъчно в този продукт, смятаме, че някой сам ще блесне. А общото ниво е много ниско - който блесне, блести над средното ниво. То не е само в спорта, говоря за нашите деца. На младите пожелавам ние, възрастните, да ги подкрепяме повече. Трябва да ги подкрепяме повече", каза Пелето.

