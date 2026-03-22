Тодор Янчев: Радвам се, когато работя с най-добрите играчи в България

Селекционерът на младежкия национален отбор Тодор Янчев говори пред Sportal.bg преди старта на церемонията за “Футболист на годината”.

“Достатъчно качества има в нашите играчи. Който и да са избрали журналистите, нека той да е най-достойният.

Очакванията на българската общественост е да зарадваме феновете с две победи в предстоящите мачове.

Трудно е да си треньор. Още повече се радвам, когато работя с най-добрите играчи в България. Момчетата в младежкия национален отбор за мен лично са диамантите в българския футбол. Изключително е радостно и голяма отговорност да работя с тези момчета.

Неслучайно взеха двама от основните ни играчи. Балов прави страхотен сезон. Никола Илиев е невероятен футболист. Радостно е, когато момчета младежкия отбор влизат в първия тим.

Има доста интригуващи мачове до края. Напрежението и емоциите ще са до последно в първенството. Вярвам във феърплея. Нека най-достойният победи”, заяви Янчев.