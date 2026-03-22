Марсел Бибишков се завръща в Канада

Церемония "Футболист на годината 2025"
  • 22 март 2026 | 18:24
Младият български нападател Марсел Бибишков ще играе през новия сезон във Ванкувър ФК от канадската Премиър лийг, съобщиха медиите в страната. 18-годишният футболист пристига от Септември (София), където остана до средата на месец март, но тъй като трансферният пазар в Канада е отворен, то сделката бешe осъществена без каквито и да е проблеми.

Бибишков, чийто баща е Крум Бибишков, има също така и канадски паспорт. Той е роден в София, но на 9-годишна възраст се мести със семейството си в Северна Америка. Започва да играе футбол в академията на Торонто, след което семейството му се прибира в България и той носи екипа на Пирин (Благоевград). След "орлетата" преминава в школата на италианския гранд Ювентус, където при 17-годишните вкарва 6 гола в 17 срещи.

Кариерата му продължава в Канада в Йорк Юнайтед, както и в България, като облича екипите на Славия и Септември (София). На ниво национални отбори е български национал при 16 и 17-годишните, след което представя Канада при U18 и при U20. В квалификациите за младежкото първенство на Зона КОНКАКАФ вкара четири гола във вратата на Американските Вирджински острови.

Ванкувър ФК завърши на последното 8-мо място в канадската Премиър лийг през миналия сезон, но няма изпадащи и започващото на 4 април ново първенство ще им даде шанс да се представят по-добре. Първата им среща е като домакин на ХФКс Уондърърс

Християн Петров игра 13 минути при равенство на Хееренвеен

