Очаквайте в 18:00: Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Футболист на годината 2025"
Riot Games даде допълнителна информация за Worlds 2026

  • 22 март 2026 | 16:28
От Riot Games дадоха повече информация за предстоящия LoL Worlds 2026. От компанията съобщиха, че бразилското първенство по League of LEgends - CBLOL. ще получи още едно място на Worlds, с което турнирът ще събере общо 19 отбора - 2 от които бразилски.

Очаква се вторият бразилски представител да започне от Play-In фазата. Освен това Riot потвърди и промени за MSI, където шампионът на CBLOL ще влиза директно в основната фаза, без да минава през Play-In.

Разработчиците представиха също информация за предстоящия Worlds турнир. Той ще се проведе в САЩ между 14 октомври и 15 ноември, като финалът ще се проведе в  "Barclays Center", Ню Йорк.

