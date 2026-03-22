  Александър Волкановски отговори на Мовсар Евлоев след UFC Лондон

Александър Волкановски отговори на Мовсар Евлоев след UFC Лондон

  • 22 март 2026 | 16:17
Александър Волкановски приема с усмивка, че продължава да защитава титлата си на тази възраст – дори когато потенциалните му съперници обичат да се шегуват с това.

След победата си с неединодушно съдийско решение над Лерон Мърфи в Лондон, Мовсар Евлоев шеговито предложи организацията да уреди мач между него и Волкановски възможно най-скоро.

„Нямам търпение, а и той ме чака отдавна“, заяви руснакът за Волкановски в студиото след UFC Лондон. „Преди да стане твърде стар, нека го направим. Ако Алекс е готов, нека танцуваме.“

От своя страна, Волкановски не прие коментара за възрастта си като обида. На 37 години той вече е двукратен шампион в категория перо с общо шест успешни защити на пояса в кариерата си.

„Всичко е наред“, отговори Волкановски на по-младия с осем години боец. „Не знам дали сте гледали социалните ми мрежи, но аз постоянно се шегувам със себе си. Нямам нищо против да се самоиронизирам и да се забавлявам. Обичаме Стария Волк! Този старец все още има няколко трика в ръкава си. Давайте насам!

Що се отнася до представянето на Евлоев в събота, Волкановски остана впечатлен от видяното, особено след като руснакът до голяма степен изостави борбата си в ранните рундове и реши да се бие в стойка с Мърфи. Тази стратегия доведе до изключително оспорвано съдийско решение, но Волкановски отдаде заслуженото на Евлоев за добре свършената работа.

„Беше интересен мач“, каза Волкановски. „Не мисля, че някой очакваше Мовсар да иска да се бие в стойка с Леронн. Дали е почувствал, че трябва да го направи, за да си гарантира шампионски мач, не съм сигурен. Но се видя, че беше много по-силен, когато искаше да пренесе боя на земята, а след това успя да го надиграе и в стойка. За мен това е доста впечатляващо, честно казано. Браво на него, вече е 20-0 и предполагам, че е следващият"

Като се има предвид, че Волкановски до голяма степен е неутрализирал всеки, който се е опитвал да го бори в миналото – включително в петрундовата битка срещу Ислам Махачев през 2023 г. – той с радост кани Евлоев да опита да го събори и задържи на земята.

Преди реванша си с Диего Лопес през февруари, Волкановски многократно призоваваше за мач срещу Евлоев или Мърфи, които бяха в дълги победни серии. Сега, след като Евлоев записа поредния си успех, Волкановски е категоричен, че техният двубой трябва да се състои.

„Искам човека, който най-много го заслужава, и е пределно ясно, че това е Мовсар. Трябваше му много време, за да стигне дотук. Смятам, че щеше да получи шанс за титлата много по-рано, ако беше друг тип боец. Но сега го направи по трудния начин. И това ме развълнува. Обикновено не казвам, че се бия за наследство, но това е битка, която чувствам, че ми е нужна. Непобеден претендент с 20-0, който елиминира всички топ момчета. Напълно ясно е“, завърши Волкановски.

По отношение на времето, Волкановски посочи средата или края на лятото за своето завръщане, докато Евлоев дори предложи май. С други думи, и двамата бойци са готови шампионският мач да се случи в близко бъдеще – вероятно преди Волкановски да отпразнува своя 38-и рожден ден през септември.

„Обмисляме може би юли“, каза Волкановски. „Мисля, че юли е добре, юли/август. Смятам, че това е чудесен момент и за тях.“

