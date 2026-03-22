Александър Волкановски отговори на Мовсар Евлоев след UFC Лондон

Александър Волкановски приема с усмивка, че продължава да защитава титлата си на тази възраст – дори когато потенциалните му съперници обичат да се шегуват с това.

След победата си с неединодушно съдийско решение над Лерон Мърфи в Лондон, Мовсар Евлоев шеговито предложи организацията да уреди мач между него и Волкановски възможно най-скоро.

„Нямам търпение, а и той ме чака отдавна“, заяви руснакът за Волкановски в студиото след UFC Лондон. „Преди да стане твърде стар, нека го направим. Ако Алекс е готов, нека танцуваме.“

От своя страна, Волкановски не прие коментара за възрастта си като обида. На 37 години той вече е двукратен шампион в категория перо с общо шест успешни защити на пояса в кариерата си.

„Всичко е наред“, отговори Волкановски на по-младия с осем години боец. „Не знам дали сте гледали социалните ми мрежи, но аз постоянно се шегувам със себе си. Нямам нищо против да се самоиронизирам и да се забавлявам. Обичаме Стария Волк! Този старец все още има няколко трика в ръкава си. Давайте насам!

Що се отнася до представянето на Евлоев в събота, Волкановски остана впечатлен от видяното, особено след като руснакът до голяма степен изостави борбата си в ранните рундове и реши да се бие в стойка с Мърфи. Тази стратегия доведе до изключително оспорвано съдийско решение, но Волкановски отдаде заслуженото на Евлоев за добре свършената работа.

Мовсар Евлоев поиска шампионски мач след победа над Лeрон Мърфи в Лондон

„Беше интересен мач“, каза Волкановски. „Не мисля, че някой очакваше Мовсар да иска да се бие в стойка с Леронн. Дали е почувствал, че трябва да го направи, за да си гарантира шампионски мач, не съм сигурен. Но се видя, че беше много по-силен, когато искаше да пренесе боя на земята, а след това успя да го надиграе и в стойка. За мен това е доста впечатляващо, честно казано. Браво на него, вече е 20-0 и предполагам, че е следващият"

Като се има предвид, че Волкановски до голяма степен е неутрализирал всеки, който се е опитвал да го бори в миналото – включително в петрундовата битка срещу Ислам Махачев през 2023 г. – той с радост кани Евлоев да опита да го събори и задържи на земята.

Преди реванша си с Диего Лопес през февруари, Волкановски многократно призоваваше за мач срещу Евлоев или Мърфи, които бяха в дълги победни серии. Сега, след като Евлоев записа поредния си успех, Волкановски е категоричен, че техният двубой трябва да се състои.

„Искам човека, който най-много го заслужава, и е пределно ясно, че това е Мовсар. Трябваше му много време, за да стигне дотук. Смятам, че щеше да получи шанс за титлата много по-рано, ако беше друг тип боец. Но сега го направи по трудния начин. И това ме развълнува. Обикновено не казвам, че се бия за наследство, но това е битка, която чувствам, че ми е нужна. Непобеден претендент с 20-0, който елиминира всички топ момчета. Напълно ясно е“, завърши Волкановски.

По отношение на времето, Волкановски посочи средата или края на лятото за своето завръщане, докато Евлоев дори предложи май. С други думи, и двамата бойци са готови шампионският мач да се случи в близко бъдеще – вероятно преди Волкановски да отпразнува своя 38-и рожден ден през септември.

„Обмисляме може би юли“, каза Волкановски. „Мисля, че юли е добре, юли/август. Смятам, че това е чудесен момент и за тях.“