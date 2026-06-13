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България започва участие в турнира в Гърция днес, ето кои са избраничките на Таня Гатева

  • 13 юни 2026 | 13:01
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България започва участие в турнира в Гърция днес, ето кои са избраничките на Таня Гатева

Селекционерът Таня Гатева избра състава на женския национален отбор за предстоящия международен турнир в Арта, Гърция. Надпреварата стартира днес с двубоя между Дания и България от 19:00 ч., а утре националките ще се изправят срещу домакините от Гърция, отново от 19:00 ч.

Двата двубоя можете да гледате на живо в YouTube канала на HellenicBF. Срещата с датчанките можете да проследите ТУК!

12-те момичета, които ще ни представят в Гърция са:

Гергана Иванова, Карина Константинова, Виолета Григорова, Радостигна Христова, Борислава Христова, Илияна Георгиева, Борислава Денчева, Яна Карамфилова, Ивана Бонева, Валерия Алексиева, Микаела Дамянова и Стефани Костович.

България е в Група J на предстоящата втора фаза от квалификациите за ЕвроБаскет 2029. В групата на "лъвиците" са също Хърватия, Испания и Чехия.

Нашите момичета стартират борбата за класиране на шампионата на Стария континент с три мача през ноември. На 11-и приемаме Хърватия, три дни по-късно сме домакини на Испания, а на 17 ноември гостуваме на чехкините. Подробности за програмата ТУК!

Снимка: ФИБА

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