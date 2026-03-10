Дефанзивен футболист се завърна в СФК Раковски

Популярни
  • 10 март 2026 | 08:37
  • 111
  • 0
Пламен Айлов ще играе за СФК Раковски през пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Той е защитник и опорен халф. Сега Айлов се завръща в родния си клуб. Преминал е и през школата на Локомотив (Пловдив). След юношеските си години той се завръща в родния град и започва подготовка с мъжкия отбор на ФК Раковски 2011, когато тимът се състезава във Втора лига. После Айлов продължава кариерата си в Секирово (Раковски), а по-късно заминава за чужбина, където изиграва един сезон за германския Кирхдорф в Крайслигата. След прибирането си в България отново облича екипа на Секирово, където се състезаваше до настоящия сезон.

Снимка: ФК Раковски ДЮШ - фейсбук

