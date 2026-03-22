ФК Свиленград с разгромна победа

ФК Свиленград постигна първия си успех тази пролет, след като се наложи с разгромното 6:1 над Бригада (Димитровград) у дома. Срещата беше част от 15-ия кръг на Областната група на Хасково. Мачът започна с натиск на домакините, които поведоха още в петата минута чрез централния защитник Вълчо Георгиев. Последваха още два гола, дело на Христо Томов, като до 35-ата минута „жълтите“ поведоха с 3:0. Това доведе до отпускане в редиците на Свиленград и в 40-ата минута димитровградчани върнаха един гол.

Втората част също започна с натиск на домакините и Валентин Фотев покачи на 4:1. След това Христо Зотев също записа името си сред голмайсторите, а крайния резултат оформи Иван Маринов. Асистенциите и за шестте попадения бяха дело на Христо Георгиев, който обикновено реализира головете на тима, но днес беше в ролята на подавач. Свиленград постигна изразителна победа с хубава игра и зарадва своята публика, която беше по-малобройна предвид студеното време. Следващата седмица тимът ще запише служебна победа срещу Любимец 2000, а след това отново е домакин, като ще се изправи срещу дублиращия състав на ОФК Хасково.