Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Свиленград
  3. ФК Свиленград с разгромна победа

ФК Свиленград с разгромна победа

  • 22 март 2026 | 13:26
  • 264
  • 0
ФК Свиленград с разгромна победа

ФК Свиленград постигна първия си успех тази пролет, след като се наложи с разгромното 6:1 над Бригада (Димитровград) у дома. Срещата беше част от 15-ия кръг на Областната група на Хасково.   Мачът започна с натиск на домакините, които поведоха още в петата минута чрез централния защитник Вълчо Георгиев. Последваха още два гола, дело на Христо Томов, като до 35-ата минута „жълтите“ поведоха с 3:0. Това доведе до отпускане в редиците на Свиленград и в 40-ата минута димитровградчани върнаха един гол.

Втората част също започна с натиск на домакините и Валентин Фотев покачи на 4:1. След това Христо Зотев също записа името си сред голмайсторите, а крайния резултат оформи Иван Маринов. Асистенциите и за шестте попадения бяха дело на Христо Георгиев, който обикновено реализира головете на тима, но днес беше в ролята на подавач. Свиленград постигна изразителна победа с хубава игра и зарадва своята публика, която беше по-малобройна предвид студеното време. Следващата седмица тимът ще запише служебна победа срещу Любимец 2000, а след това отново е домакин, като ще се изправи срещу дублиращия състав на ОФК Хасково.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Монтана 0:1 Берое, гостите поведоха от дузпа

Монтана 0:1 Берое, гостите поведоха от дузпа

  • 22 март 2026 | 13:46
  • 4188
  • 10
Косич обяви избраниците си за гостуването във Враца

Косич обяви избраниците си за гостуването във Враца

  • 22 март 2026 | 10:44
  • 1299
  • 0
Инцидент край Герена преди мача с Черно море

Инцидент край Герена преди мача с Черно море

  • 22 март 2026 | 10:38
  • 2560
  • 3
Валентин Михов за ЦСКА: С 15 до 20 минути футбол няма да стане

Валентин Михов за ЦСКА: С 15 до 20 минути футбол няма да стане

  • 22 март 2026 | 10:10
  • 2520
  • 6
Септември (Симитли) пречупи Пирин (ГД) у дома

Септември (Симитли) пречупи Пирин (ГД) у дома

  • 22 март 2026 | 09:46
  • 957
  • 0
Тимонов: В ЦСКА ме бяха подценили! В Дагестан ми извадиха пистолет на улицата

Тимонов: В ЦСКА ме бяха подценили! В Дагестан ми извадиха пистолет на улицата

  • 22 март 2026 | 09:24
  • 9754
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:1 Берое, гостите поведоха от дузпа

Монтана 0:1 Берое, гостите поведоха от дузпа

  • 22 март 2026 | 13:46
  • 4188
  • 10
Преднина за шампионите в супердербито в Ботевград

Преднина за шампионите в супердербито в Ботевград

  • 22 март 2026 | 13:50
  • 3707
  • 2
Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

  • 22 март 2026 | 08:55
  • 7154
  • 43
Радостна новина! Малена Замфирова е много по-добре

Радостна новина! Малена Замфирова е много по-добре

  • 22 март 2026 | 11:37
  • 6307
  • 9
ЦСКА ще надига глава срещу Добруджа и Ясен Петров

ЦСКА ще надига глава срещу Добруджа и Ясен Петров

  • 22 март 2026 | 07:45
  • 10953
  • 144
Непредсказуем дуел във Враца

Непредсказуем дуел във Враца

  • 22 март 2026 | 08:45
  • 3870
  • 5