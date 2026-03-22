  Дейна Уайт също не е впечатлен от Майкъл Пейдж: Беше слаб мач

  22 март 2026 | 13:13
Дейна Уайт се присъедини към нарастващия списък от хора, които не останаха впечатлени от победното представяне на Майкъл „Венъм“ Пейдж на събитието UFC Лондон в събота вечер.

В рамките на три рунда Пейдж нанесе едва 33 удара и опита само 61 срещу своя бивш спаринг партньор Сам Патерсън в двубой основната карта на галата. Публиката в зала „O2 Arena“ изрази недоволството си с освирквания по време и след края на двубоя, тъй като Пейдж не успя да оправдае очакванията при завръщането си в полусредна категория пред родна публика в Англия.

Майкъл Пейдж освиркан след безлична победа над Сам Патерсън

Според информациите, президентът на UFC е станал и е напуснал залата по време на битката на Пейдж и със сигурност не е бил фен на видяното.

„И аз не мисля, че беше страхотен мач“, коментира Уайт победата на Пейдж. „Беше слаб мач. Не знам. Той спечели, така че ще видим какво следва.“

Известен като контраатакуващ боец със смъртоносна точност, Пейдж просто не предприе много действия по време на 15-минутния двубой, а Патерсън от своя страна също изпитваше трудности да предложи нещо в офанзивен план. Бойците дори бяха предупредени между рундовете от рефера Рич Мичъл, който се опита да ги подтикне към повече активност, въпреки че така и не отне точки за липса на действия.

Представянето на Пейдж определено остави горчив вкус, особено след като той самият се оплакваше от дългото отсъствие между битките, след като записа две поредни победи в средна категория.

Пейдж вече има баланс от 4-1 в UFC, като единствената му загуба дойде след съдийско решение срещу Иaн Мачадо Гари във втория му мач за организацията. Той обаче все още не е постигнал нокаут, откакто е в UFC.

Последният нокаут на Пейдж датира от 2019 г., докато се състезаваше в "Bellator", въпреки че постигна победа с технически нокаут чрез ритници в крака в битката си срещу Гоити Ямаучи през 2023 г., малко преди да подпише договор за преминаване в UFC.

Мовсар Евлоев поиска шампионски мач след победа над Лeрон Мърфи в Лондон

