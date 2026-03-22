Майкъл Пейдж освиркан след безлична победа над Сам Патерсън

Майкъл „Венъм“ Пейдж записа победа при завръщането си в полусредна категория на UFC Лондон в събота, но по всяка вероятност не спечели много нови фенове с представянето си.

След кратък престой от два мача в средна категория, Пейдж реши да се върне обратно в дивизията до 77 килограма, но не изглеждаше особено ентусиазиран от двубоя си срещу бившия си тренировъчен партньор Сам Патерсън. Това пролича и в самото представяне, тъй като и двамата бойци почти не предприемаха атаки, като общият брой на пласираните удари между Пейдж и Патерсън беше под 40.

В крайна сметка Пейдж направи достатъчно, за да си осигури победата със съдийски карти 30-27, 29-28 и 29-28. Публиката в Лондон обаче не остана доволна и освиркваше шумно битката през всичките три рунда.

Известен със своя нестандартен стил и светкавични удари, Пейдж бързо зае центъра на клетката и отбеляза ранен удар срещу Патерсън, докато двамата намираха своя ритъм. Впоследствие Патерсън видя пролука и също пласира солиден удар, но и двамата бойци в полусредна категория бяха предпазливи и избягваха рискови размени, за да не получат контраатака.

Точно преди края на първия рунд Пейдж нанесе бърза комбинация, но без да причини сериозни щети, а публиката отговори с мощни освирквания заради липсата на екшън в началото на срещата. Между рундовете реферът извика двамата бойци в центъра и разговаря с тях, вероятно в опит да ги накара да бъдат по-активни в атака.

Първоначално Пейдж се вслуша в забележката с кратък щурм и най-накрая успя да нанесе няколко тежки удара, когато контрира настъпващия Патерсън. След това обаче темпото отново спадна драстично, като нито един от бойците не проявяваше инициатива. В последните пет минути Патерсън трябваше да поеме повече рискове и започна да нанася хаотични удари в опит да изненада Пейдж. Патерсън атакуваше многократно и влизаше в клинч с Пейдж, но отново никой от двамата не нанасяше значителни щети.

Бившият боец на "Белатор" направи достатъчно, за да спечели, но това представяне едва ли ще му спечели симпатиите на организаторите, след като преди това се оплака от дългото си отсъствие и от факта, че му е уреден мач именно с Патерсън. Пейдж вече има баланс от 4-1 в UFC, като единствената му загуба е със съдийско решение от Иан Мачадо Гари.