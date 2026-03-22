Победен гол на Тарасенко в добавеното време донесе успеха на Минесота над Далас

  • 22 март 2026 | 12:20
Владимир Тарасенко отбеляза гол в 3:06 минута след началото на продълженията, за да донесе победата с 2:1 на Минесота Уайлд над Далас Старс в среща от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХ) на САЩ и Канада.

Боби Бринк също вкара за тима Минесота, който спечели в продължения за втори път в последните си три мача. Бринк също така направи асистенция. Куин Хюз асистира и за двете попадения.

Джейсън Робъртсън реализира единствената шайба за Далас, който има пет точки преднина пред Уайлд за второто място в Централната дивизия.

Никита Кучеров се разписа два пъти, за да се изкачи начело в листата на голмайстори в НХЛ (118 точки) и да изведе гостуващия Тампа Бей до победа над Едмънтън с 5:2. Антъни Чирели също има два гола, Джейк Гюнцел добави един, а Брандън Хейгъл записа две асистенции за Лайтнинг, които са спечелили три поредни мача и задържат второто място в Атлантическата дивизия. Вратарят Андрей Василевски направи 25 спасявания.

Конър Макдейвид и Джош Самански са голмайсторите за Ойлърс, а вратарят Конър Инграм отрази 22 удара.

Гостуващият Бостън отбеляза две попадения в рамките на 3:20 минути през третия период, за да преодолее изоставането си по пътя към успеха над Детройт с 4:2 в решаващ мач между съперниците от Атлантическата дивизия.

Питсбърг спечели срещу Уинипег с 5:4 след дузпи след точен удар на шведа Рикард Ракел.

Стивън Стамкос се отличи с два гола и една асистенция, а домакинът Нашвил победи Вегас с 4:1.

В други срещи Бъфало се наложи над Лос Анджелис с 4:1, Кълъмбъс над Сиатъл с 5:2, Отава над Торонто с 5:2, Филаделфия над Сан Хосе с 4:1, а Монреал над Ню Йорк Айлъндърс със 7:3.

