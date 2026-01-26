Андерлехт отново стъпи накриво

Андерлехт направи 0:0 у дома с последния в класирането на белгийското първенство Дендер и поднесе нова порция разочарование на феновете си. Тимът от Брюксел е в сериозна криза и е в серия от 4 поредни мача без победа в Юпилер Про Лига.

Домакините отправиха 20 удара към вратата на съперника, но само 3 от тях бяха точни. През второто полувреме Андерлехт имаше тотално надмощие, но не можа да преодолее стража на Дендер Готие Гальон.

В класирането Андерлехт е на 4-то място, но на цели 8 точки за третия Брюж. Начело е Роял Юнион СЖ, следван от приятната изненада на сезона Сент Трюйден.

Роял Антверп, където доскоро играеше Росен Божинов, загуби с 0:2 у дома от Шарлероа. Генк и Серкъл Брюж завършиха 1:1, а при същия резултат приключи и срещата Мехелен - Вестерло.