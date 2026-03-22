Иван Кочев: Създадохме доста голови положения, но не вкарахме

0:0 приключиха вчера в Милево, местния Марица и Левски (Карлово). Срещата е от 25-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Иван Кочев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

Без голове в Милево

„Искам да благодаря на момчетата за старанието, което вложиха в този двубой. За пореден мач създадохме страшно много хубави ситуации, но не успяхме да отбележим попадението, което смятам, че заслужавахме. През първото полувреме имахме ситуации, през второто също, като на моменти топката почти се движеше по голлинията, но не искаше да влезе във вратата на противника. Истината е, че гостите от Левски (Карлово) създадоха една-две опасни ситуации, в които можеха да ни отбележат попадение. Искам да изградим стил на игра. Хубавото е, че създаваме положения и знам, че ще отбележим и повече попадения. Нужна ни е още малко работа“.