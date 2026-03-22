  Иван Кочев: Създадохме доста голови положения, но не вкарахме

Иван Кочев: Създадохме доста голови положения, но не вкарахме

  • 22 март 2026 | 11:55
Иван Кочев: Създадохме доста голови положения, но не вкарахме

0:0 приключиха вчера в Милево, местния Марица и Левски (Карлово). Срещата е от 25-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Иван Кочев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

Без голове в Милево
Без голове в Милево

„Искам да благодаря на момчетата за старанието, което вложиха в този двубой. За пореден мач създадохме страшно много хубави ситуации, но не успяхме да отбележим попадението, което смятам, че заслужавахме. През първото полувреме имахме ситуации, през второто също, като на моменти топката почти се движеше по голлинията, но не искаше да влезе във вратата на противника. Истината е, че гостите от Левски (Карлово) създадоха една-две опасни ситуации, в които можеха да ни отбележат попадение. Искам да изградим стил на игра. Хубавото е, че създаваме положения и знам, че ще отбележим и повече попадения. Нужна ни е още малко работа“.

11-те на Монтана и Берое

11-те на Монтана и Берое

  • 22 март 2026 | 11:29
  • 731
  • 1
Косич обяви избраниците си за гостуването във Враца

Косич обяви избраниците си за гостуването във Враца

  • 22 март 2026 | 10:44
  • 685
  • 0
Инцидент край Герена преди мача с Черно море

Инцидент край Герена преди мача с Черно море

  • 22 март 2026 | 10:38
  • 1512
  • 1
Валентин Михов за ЦСКА: С 15 до 20 минути футбол няма да стане

Валентин Михов за ЦСКА: С 15 до 20 минути футбол няма да стане

  • 22 март 2026 | 10:10
  • 1224
  • 2
Септември (Симитли) пречупи Пирин (ГД) у дома

Септември (Симитли) пречупи Пирин (ГД) у дома

  • 22 март 2026 | 09:46
  • 611
  • 0
Тимонов: В ЦСКА ме бяха подценили! В Дагестан ми извадиха пистолет на улицата

Тимонов: В ЦСКА ме бяха подценили! В Дагестан ми извадиха пистолет на улицата

  • 22 март 2026 | 09:24
  • 6687
  • 3
11-те на Монтана и Берое

11-те на Монтана и Берое

  • 22 март 2026 | 11:29
  • 731
  • 1
Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

  • 22 март 2026 | 08:55
  • 4500
  • 33
Радостна новина! Малена Замфирова е много по-добре

Радостна новина! Малена Замфирова е много по-добре

  • 22 март 2026 | 11:37
  • 1374
  • 2
ЦСКА ще надига глава срещу Добруджа и Ясен Петров

ЦСКА ще надига глава срещу Добруджа и Ясен Петров

  • 22 март 2026 | 07:45
  • 7747
  • 53
Непредсказуем дуел във Враца

Непредсказуем дуел във Враца

  • 22 март 2026 | 08:45
  • 2111
  • 2
Мадридското дерби е гаранция за зрелище

Мадридското дерби е гаранция за зрелище

  • 22 март 2026 | 06:45
  • 5426
  • 5