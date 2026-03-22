Ретро автомобилен състезател №1 на Варна за 2025 година

Ретро автомобилният състезател Георги Андонов спечели приза за „Най-добър автомобилен състезател на Варна“ за 2025 година. Той участва в редица състезания в страната, както и в международни надпревари, където постига значителни успехи. Най-престижното му класиране е четвъртото място в едно от най-популярните автомобилни състезания в света – Rally Monte Carlo Historique 2025.

В Монте Карло Георги Андонов, заедно с навигатора Йорданка Андонова, завоюва четвърто място в своя клас. Със своите постижения Георги Андонов има съществен принос за популяризирането на автомобилния спорт в класическия стил на ретро състезанията.

/Пламен Трендафилов/