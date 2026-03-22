Валентин Михов за ЦСКА: С 15 до 20 минути футбол няма да стане

Бившият президент на ЦСКА Валентин Михов сподели мнението си относно ситуацията в отбора и работата на треньора Христо Янев след загубата с 0:3 от Лудогорец в Разград. Той коментира и назрялата в края на миналата година идея за възстановяване на Клуба на "червените" ветерани.

Г-н Михов, каква е оценката ви за представянето на ЦСКА срещу Лудогорец?

- Аз не съм специалист, за да определям, но си казвам мнението като фен. С 15 до 20 минути футбол няма да стане. За мен толкова време ЦСКА игра прилично. Има качествени футболисти, не мога да се мешам в работата на щаба, уважавам го Христо Янев, но резултатите говорят за един треньор. Отсега трябва да мислим, че за този хубав, прекрасен стадион е нужен силен отбор. Аз като цесекар така го чувствам. Не заслужава това бижу на него да играе объркан състав, без ясно изразен стил.

Очаквате ли треньорска смяна, ако ЦСКА продължи да изпитва колебания до края на сезона?

- Пак казвам, с най-добри чувства съм към Христо Янев, чувствам го като мое момче, но работата на треньорите се оценява с резултатите. Ако няма резултати, значи нещо не е наред. Или във футболистите, или в треньора. Ако е в играчи, освобождавай ги, вкарвай нови и търси правилния път. За мен ако има повече цесекарчета в отбора, ще е по-добре. Аз съм малко маниак на българското. Защото не виждам с какво променихме нивото на футбола ни с толкова чужденци. Нека има футболисти от чужбина, но да бъдат наистина качествени, да са лидери на отбора. А ние нямаме лидер в ЦСКА. Някой, който да поведе отбора. Това се вижда в трудните моменти. Когато отборът побеждава, лесно се играе. Но когато не вървят нещата и е тежка ситуацията, трябва да има лидер, да вдигне останалите. За мен липсват личности и в ЦСКА, и в българския футбол. Това, което видях, ме разочарова. Защото и срещу Лудогорец, и срещу Левски и в Европа, ако се класираме и играем този тип футбол, нищо добро не ни чака.

В края на миналата година бяхте на разговори в офисите на ЦСКА за възстановяване на Клуба на ветерана. Има ли развитие в тази посока?

- Направихме две срещи с ръководството на ЦСКА преди Нова година, но засега няма развитие. Аз съм просто човек, който иска да помогне, защото аз не съм ветеран. Бил съм само юноша, нямам мачове за мъжкия отбор. Но всички там са мои момчета. Сега на 21-ви в Благоевград има благотворителен мач на ветераните, клубът им съдейства с автобус, доколкото знам. Ще помагам с каквото мога, да направим и търгове, за да си осигурим финанси, а не да чакаме от ЦСКА. От клуба се изисква просто да участва в организацията, защото без тези момчета и без история е за никъде. Сега с тези чужденци какви ветерани ще има след години? Болна тема за мен, убихме българския футбол. Вижте какво става в Стара Загора... Надявам се, че с новата школа ЦСКА ще постави основите на революция в българския футбол, защото се нуждаем от млади наши момчета по терените, стига с тези недоказани чужденци.

