Атлетико Мадрид изпрати официална оферта за Едерсон

Ръководството на Атлетико Мадрид вече е предприело конкретни стъпки за привличането на полузащитника на Аталанта Едерсон, като е изпратило официално предложение. Спортният директор Матеу Алемани е поставил намирането на нов централен халф като основен приоритет.

Според трансферния експерт Алфредо Педула, от Атлетико са предложили 35 милиона евро плюс допълнителни 5 милиона под формата на бонуси за бразилския национал.

Въпреки това, от Аталанта настояват за твърда сума от минимум 40 милиона евро, към която да бъдат добавени и бонуси. Тази позиция може да увеличи общата стойност на евентуална сделка до близо 50 милиона евро.

Това не е първият опит на Атлетико да привлече Едерсон. Испанският клуб се опита да подпише с 26-годишния играч още през януарския трансферен прозорец, но след като Аталанта отхвърли офертата, "дюшекчиите" се насочиха към други цели. .

Аталанта трябва бързо да намери решение за Едерсон

Договорът на Едерсон изтича през 2027 г., което означава, че скоро Аталанта ще се окаже с играч, навлизащ в последната година от своя контракт. Тази ситуация обикновено принуждава клубовете да направят труден избор – да продадат или да рискуват да загубят ценен актив за по-ниска сума, или дори без пари.

Ако преговорите за подновяване на договора на бразилеца се провалят, позицията на Аталанта в преговорите ще отслабне значително. Очаква се преговорите между двата клуба да продължат в следващите месеци.

Снимки: Gettyimages