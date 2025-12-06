Аталанта трябва бързо да намери решение за Едерсон

Бъдещето на халфа на Аталанта Едерсон продължава да е неясно. Той има договор, изтичащ на 30 юни 2027 година, а неговият агент Андре Къри вече няма намерение да обсъжда подновяване му. Това е поредният ясен сигнал, че фокусът сега е изцяло върху намирането на допирна точка относно трансферната сума на играча.

Аталанта вече отхвърли сериозни оферти за Едерсон. През лятото на 2024 г. Манчестър Юнайтед прояви интерес, но до преговори така и не се стигна. По онова време обсъжданите суми бяха по-близо до 60 милиона евро, отколкото до 50 милиона.

Ювентус подновява интереса си към Едерсон

През последните няколко месеца редица клубове отново са почукали на вратата на Едерсон, включително Ювентус и Атлетико Мадрид, което потвърждава колко атрактивен е станал бразилецът на европейския пазар.

Сега обаче топката е изцяло в полето на Аталанта. Причината е, че от януари до юни, без подновяване на договора, цената на играча неминуемо ще се промени. А това в преговори от такъв мащаб винаги има решаващо значение.

