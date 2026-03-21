Десетима от Оксер разгромиха Брест

Тимът на Оксер постигна впечатляващ успех над Брест с 3:0 в среща от 27-ия кръг на френската Лига 1. Домакините играха на практика почти цял мач с човек по-малко на терена, след като още в 6-ата минута с директен червен картон беше изгонен Донован Леон.

Швейцарският защитник на Оксер Браян Окох вкара две попадения за победата. Третото бе дело на Дани Намасо в 70-ата минута.

Оксер е на 16-о място, което за момента му осигурявя бараж срещу третия в Лига 2. Брест е на 11-та позиция с 36 точки.

В следващия кръг Оксер ще гостува на Льо Авър, а Брест ще е домакин на Рен.

Следвай ни:

Снимки: Imago