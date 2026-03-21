Късен гол донесе важен успех на Тулуза

Тулуза спечели с минималното 1:0 на свой терен срещу Лориен в първи двубой от съботната програма в 27-ия кръг на Лига 1.

Мачът беше равностоен, но в 82-рата минута бразилецът Емерсон направи самостоятелен пробив и с удар извън наказателното поле осигури ценния успех в полза на "виолетовите".

Лориен можеше да изравни дълбоко в допълнителното време, но Арсен Куаси направи сериозен пропуск пред вратата на домакините.

Тулуза и Лориен имат по 37 точки, като заемат съответно девето и десето място в класирането.

Снимки: Imago