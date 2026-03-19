Крушарски: Ще има нови инвеститори, но не собственици

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски заяви, че е останал изненадан от решението на досегашния изпълнителен директор Тома Цилев да напусне клуба.

„Разбрах новината един ден преди да се обяви. Надявам се да си спомни какви неща съм му говорил. Подадох му ръка и му помогнах да стане ръководител, научил съм го на доста неща. Ще имаме нов изпълнителен директор.

Скоро ще разберете кой е, ще има събрание“, сподели пред „Тема Спорт“ Крушарски, който в момента е по бизнес дела в Аржентина. Според запознати Цилев ще се насочи към политиката и ще се включи в листите на една от партиите за предстоящите парламентарни избори на 19 април.

„Те всички искат да стават политици, никой не иска да работи в тази държава. Затова сме на такова дередже“, добави Крушарски.

Относно информацията, която самият Цилев обяви при оттеглянето си, че скоро клубът ще има нови инвеститори, босът на Локо потвърди: „На финалната права сме на преговорите с французите, близо сме и с турците. Но тук не става въпрос за смяна на собствеността, а за нови инвеститори, които ще помагат.

Пловдивчаните да го разберат това. Те веднъж вече провалиха сделка, тази с арабите. Някои от тях много искат Крушарски да си тръгне, но няма да се откажа от клуба. Ако много искат, да заповядат, да извадят пари и ще им дам акции“, категоричен бе босът на черно-белите.

„За 10 години съм собственикът, постигнал най-много за и с Локомотив Пловдив с оглед наличния ресурс. Това остава за историята“, добави Крушарски.