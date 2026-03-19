  • 19 март 2026 | 09:04
  • 138
  • 0
Крушарски: Ще има нови инвеститори, но не собственици

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски заяви, че е останал изненадан от решението на досегашния изпълнителен директор Тома Цилев да напусне клуба.

„Разбрах новината един ден преди да се обяви. Надявам се да си спомни какви неща съм му говорил. Подадох му ръка и му помогнах да стане ръководител, научил съм го на доста неща. Ще имаме нов изпълнителен директор.

Скоро ще разберете кой е, ще има събрание“, сподели пред „Тема Спорт“ Крушарски, който в момента е по бизнес дела в Аржентина. Според запознати Цилев ще се насочи към политиката и ще се включи в листите на една от партиите за предстоящите парламентарни избори на 19 април.

„Те всички искат да стават политици, никой не иска да работи в тази държава. Затова сме на такова дередже“, добави Крушарски.

Относно информацията, която самият Цилев обяви при оттеглянето си, че скоро клубът ще има нови инвеститори, босът на Локо потвърди: „На финалната права сме на преговорите с французите, близо сме и с турците. Но тук не става въпрос за смяна на собствеността, а за нови инвеститори, които ще помагат.

Пловдивчаните да го разберат това. Те веднъж вече провалиха сделка, тази с арабите. Някои от тях много искат Крушарски да си тръгне, но няма да се откажа от клуба. Ако много искат, да заповядат, да извадят пари и ще им дам акции“, категоричен бе босът на черно-белите.

„За 10 години съм собственикът, постигнал най-много за и с Локомотив Пловдив с оглед наличния ресурс. Това остава за историята“, добави Крушарски.

Още от БГ Футбол

Рилци не стигна до Разград

Рилци не стигна до Разград

  • 18 март 2026 | 21:17
  • 2034
  • 0
Бивш шеф на ЦСКА: Лудогорец показа как "хапе", девет точки могат да бъдат стопени

Бивш шеф на ЦСКА: Лудогорец показа как "хапе", девет точки могат да бъдат стопени

  • 18 март 2026 | 20:50
  • 2426
  • 12
Стипич с първи европейски отбор след краха с ЦСКА

Стипич с първи европейски отбор след краха с ЦСКА

  • 18 март 2026 | 20:32
  • 5814
  • 8
Без победител в Шумен

Без победител в Шумен

  • 18 март 2026 | 19:54
  • 2959
  • 3
Илиан: Левски води заслужено, Пламен Илиев си тръгна без да си кажем "довиждане"

Илиан: Левски води заслужено, Пламен Илиев си тръгна без да си кажем "довиждане"

  • 18 март 2026 | 19:48
  • 67303
  • 37
Ботев (Нови пазар) победи Спартак II (Варна)

Ботев (Нови пазар) победи Спартак II (Варна)

  • 18 март 2026 | 18:15
  • 1209
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец няма право на грешка във Варна

Лудогорец няма право на грешка във Варна

  • 19 март 2026 | 07:50
  • 2958
  • 29
Кои ще бъдат всички четвъртфиналисти в Лига Европа?

Кои ще бъдат всички четвъртфиналисти в Лига Европа?

  • 19 март 2026 | 08:19
  • 1802
  • 0
Ливърпул си отмъсти на Галатасарай и ще търси реванш срещу ПСЖ

Ливърпул си отмъсти на Галатасарай и ще търси реванш срещу ПСЖ

  • 18 март 2026 | 23:57
  • 64739
  • 80
“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

  • 18 март 2026 | 21:40
  • 82487
  • 357
Байерн чака битките срещу Реал Мадрид след нов бой по Аталанта

Байерн чака битките срещу Реал Мадрид след нов бой по Аталанта

  • 18 март 2026 | 23:55
  • 38378
  • 29
Тотнъм опита всичко, но Атлетико постигна целта си

Тотнъм опита всичко, но Атлетико постигна целта си

  • 18 март 2026 | 23:52
  • 36366
  • 12