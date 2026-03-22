Балкан и Рилски спортист в решаваща битка за върха в Sesame НБЛ

Балкан приема Рилски спортист в “Арена Ботевград” от 13:00 часа днес в голямото дерби от 26-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига.

Мачът е и пряк сблъсък за място на върха в класирането на родното първенство. Балкан дълго време оглавяваше подреждането, но след две поредни загуби, при това домакински, е на втора позиция с 18 победи и 5 загуби. Шампионите от Самоков пък вече са първи с баланс 19-4 и след часове ще видим дали ще има нова рокада на върха.

Двата тима си размениха по една победа по-рано през сезона. В края на октомври “зелените” от Ботевград надделяха у дома със 75:70, а в началото на януари Рилецо спечели в Самоков с 81:79.

Снимки: Борислав Цветанов