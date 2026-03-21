Щефан Ембахер спечели старта по ски-полети във Викерсунд

Владимир Зографски завърши на 32-о място в състезанието по ски полети във Викерсунд, кръг от Световната купа по ски скок.

Българинът направи опит от 203.5 метра, който му донесе 160.7 точки и той не успя да намери място сред първите 30, които записаха втори скокове.

Австриецът Щефан Ембахер отпразнува първата си победа за Световната купа на пистата за ски полети във Викерсунд. 20-годишният тиролец надделя след скокове от 232 и 225 метра и 459.1 точки, завършвайки с 12,3 точки пред японеца Томофуми Найто, който направи опити от 240 и 230 метра.

Норвежкият местен фаворит Йохан Андре Форфанг зае третото място със скокове от 239 и 224 метра.

Доминиращият в ски полетите до момента Домен Превц завърши едва пети във Викерсунд.

След успеха си Ембахер поведе и в класирането за Световната купа по ски полети.

В генералното класиране за Световната купа начело е Домен Превц с 1968 точки, следван от японеца Рьою Кобаяши с 1173, австриеца Даниел Чофених с 1049 и др. Зографски е 17-и с 410 точки.

В неделя е насрочено още едно състезание във Викерсунд.

Финалът на сезона ще се проведе в Планица следващия уикенд.