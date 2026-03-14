Наполи пречупи Лече след изключителен мач на Политано

Шампионът Наполи постигна трудна домакинска победа с 2:1 над Лече в сблъсък от 29-ия кръг на Серия “А” и се доближи само на точка до Милан, който играе в неделя вечер. Стадион “Диего Марадона” беше смълчан още в третата минута след попадение на Джамил Зиберт, но през второто полувреме неполитанците осъществиха обрат след гол и асистенция на сложилия капитанската лента тази вечер Матео Политано. Секунди след подновяването на играта той подаде на Расмус Хойлунд (46’) за 1:1, а после в 67-ата беше точен за оказалото се победно 2:1.

Това е трети пореден успех за тима на Антонио Конте - всичките с този резултат.

Андре Франк Ангиса беше титуляр за Наполи за първи път от ноември насам, а в течение на двубоя се завърна и Кевин де Бройне, който два месеца лекуваше травма. Скот Мактоминей също беше на терена, като започна от началото, на почивката отстъпи мястото си точно на Де Бройне.

Голът на Политано е първи за него след 43 мача “суша”.

Три минути преди края на редовното време се стигна до обезпокоително падане на Ламек Банда от Лече на земята. Нападателят веднага беше изнесен на носилка и закаран към най-близката болница, като информации бяха, че той все пак е в съзнание.

За Лече това е 16-а загуба в Калчото и тимът остава в опасна близост до изпадащите.